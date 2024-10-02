Китай впервые провел патрули в Северном Ледовитом океане с Россией
Корабли береговой охраны Китая на днях впервые провели патрулирование в водах Северного Ледовитого океана, оно велось совместно с российскими коллегами, сообщает Управление береговой охраны КНР в WeChat.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе миссии смогли проверить способность кораблей выполнять задачи в незнакомых водах, расширить сферу дальних океанических плаваний, а также обеспечили поддержку активного участия страны в международном и региональном морском патрулировании.
В сентябре Россия и Китай провели несколько совместных учений. Так, в начале месяца страны провели маневры в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей в рамках учений «Океан-2024». В конце сентября в акватории Охотского и Японского морей прошли российско-китайские морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024».
Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram
Как выбрать вино в магазине
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
К Льву Шлосбергу пришли с обысками
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов