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Политика ,  
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Китай впервые провел патрули в Северном Ледовитом океане с Россией

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Корабли береговой охраны Китая на днях впервые провели патрулирование в водах Северного Ледовитого океана, оно велось совместно с российскими коллегами, сообщает Управление береговой охраны КНР в WeChat.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе миссии смогли проверить способность кораблей выполнять задачи в незнакомых водах, расширить сферу дальних океанических плаваний, а также обеспечили поддержку активного участия страны в международном и региональном морском патрулировании.

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В сентябре Россия и Китай провели несколько совместных учений. Так, в начале месяца страны провели маневры в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей в рамках учений «Океан-2024». В конце сентября в акватории Охотского и Японского морей прошли российско-китайские морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024».

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