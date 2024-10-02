Китай впервые провел патрули в Северном Ледовитом океане с Россией

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Корабли береговой охраны Китая на днях впервые провели патрулирование в водах Северного Ледовитого океана, оно велось совместно с российскими коллегами, сообщает Управление береговой охраны КНР в WeChat.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе миссии смогли проверить способность кораблей выполнять задачи в незнакомых водах, расширить сферу дальних океанических плаваний, а также обеспечили поддержку активного участия страны в международном и региональном морском патрулировании.

В сентябре Россия и Китай провели несколько совместных учений. Так, в начале месяца страны провели маневры в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей в рамках учений «Океан-2024». В конце сентября в акватории Охотского и Японского морей прошли российско-китайские морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024».