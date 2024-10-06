ЦАХАЛ заявила об ударе по складам «Хезболлы» под жилыми домами в Бейруте

ЦАХАЛ заявила, что нанесла серию «прицельных ударов» по складам оружия «Хезболлы» в Бейруте. Армия обвинила движение в размещении арсеналов и производств оружия под жилыми домами

Израильские военные нанесли удары по складам с оружием ливанской группировки «Хезболла», расположенным под жилыми домами в Бейруте, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«ВВС Израиля нанесли серию прицельных ударов по складам оружия и объектам террористической инфраструктуры, принадлежащих террористической организации «Хезболла», в районе Бейрута», — заявили в израильской армии.

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что «Хезболла» «умышленно размещает производство оружия и свои арсеналы под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая рискам мирное население».

ЦАХАЛ наносила удары по пригородам Бейрута в течение ночи, там раздавались взрывы. По данным Национального информационного агентства Ливана (NNA), Израиль нанес не менее пяти ударов по южному пригороду Бейрута (армия призывала жителей района Бурдж-эль-Баражна в южном пригороде эвакуироваться оттуда).

В результате атаки погибли два человека в городе Джия (около 20 км от Бейрута), еще 18 пострадали, сообщил Минздрав Ливана.

По данным Al Jazeera и Al Mayadeen, международный аэропорт Рафика Харири, расположенный на юге Бейрута, на фоне атак продолжает принимать и отправлять рейсы.

На фоне атак в северных и центральных районах Израиля звучали сирены, ЦАХАЛ сообщила о перехвате двух ракет класса «земля-земля», по ее данным, выпущенных из Ливана. Ранее было сбито несколько «подозрительных целей», которые, как сообщила ЦАХАЛ, также были выпущены из Ливана.

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане под названием «Стрелы севера» для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Ей предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана. 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале в Ливане наземной операции.