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Покушения на Трампа ,  
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Трамп выступил на месте покушения на него. На крыше дежурили снайперы

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Покушения на Трампа
Меры безопасности в Батлере, где на эс-президента совершили покушение в июле, были усилены. Политик в ходе выступления заявил, что его оппоненты, возможно, «пытались его убить». Поддержать Трампа пришел Маск
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп выступил на митинге в Батлере (Пенсильвания), где на его предыдущем предвыборном мероприятии в июле на политика произошло покушение. Трансляцию вели Fox News, CNN, The New York Times и другие СМИ.

NYT отмечает, что в этот раз меры безопасности были усилены: на территории комплекса Butler Farm Show развернули команды наблюдения, сцену окружили пуленепробиваемым стеклом, а на крышах соседних зданий дежурят снайперы. Кроме того, на месте создали единый командный центр для местных чиновников, туда прибыли специалисты для обнаружения вредных химических, радиологических и биологических веществ.

13 июля, когда Трамп выступал в Батлере, 20-летний Томас Мэттью Крукс забрался на крышу постройки за пределами площадки мероприятия, примерно в 120–150 м от сцены, и открыл огонь. Одна из пуль слегка задела правое ухо Трампа. Крукса застрелили агенты Секретной службы США. Также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены.

Свою речь Трамп начал словами «И как я уже говорил...», и обратил внимание собравшихся на таблицу с данными по нелегальной миграции в США, ту самую, которую демонстрировал 13 июля, когда Крукс начал стрелять. «Мне нравится эта диаграмма. Мне нравится этот график. Разве это не прекрасно?» — заявил он. Затем политик объявил минуту молчания в память о пожарном Кори Комператоре, погибшем при стрельбе.

Продолжая выступление, Трамп заявил, что американцы «заслуживают такого руководства, которое будет подчиняться не лоббистам и бюрократам», а только «трудолюбивым гражданам Америки». «За последние восемь лет многие пытались помешать нам достичь такого будущего, оклеветали меня, объявили мне импичмент, предъявили мне обвинения, пытались исключить меня из избирательного бюллетеня и, кто знает, может быть, даже пытались убить меня», — заявил политик. «Но я никогда не прекращал бороться за вас. И никогда не перестану», — пообещал он, обращаясь к собравшимся.

CNN отмечает, что ранее Трамп пытался возложить ответственность за покушение на действующего президента Джо Байдена и кандидата в главы государства от демократов Камалу Харрис: «Их риторика привела к тому, что в меня стреляли», — говорил он в сентябре.

Поддержать Трампа на митинге пришел бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. «Для меня большая честь быть здесь», — сказал он. «Знаете, настоящее испытание для человека — это то, как он ведет себя под огнем. У нас был президент, который не мог подняться на один лестничный пролет, а другой поднял кулак в воздух после того, как в него выстрелили. … Так кого вы хотите видеть представителем Америки?» — заявил он. По словам предпринимателя, выборы 2024 года станут «самыми важными выборами в нашей жизни».

Маск открыто поддерживает Трампа после июльского покушения. В конце августа политик сообщил, что в случае победы на выборах хотел бы видеть бизнесмена в своей команде и заявил о согласии Маска отвечать за аудит правительства США.

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Дональд Трамп Пенсильвания митинг покушение Илон Маск
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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