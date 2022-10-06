Сотрудники рассказали о массовой выдаче повесток на территории «Зингера»

Представители военкомата вручили повестки всем мужчинам призывного возраста. Накануне похожая ситуация произошла в редакции подмосковного портала «Истра.РФ»: туда тоже пришли полицейские с повестками, но застали только главреда

Фото: Подольск / VK

Полицейские и сотрудники ДПС массово вручают повестки сотрудникам предприятий на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на работников. «Вручают всем подряд, проверяют склады, автомобили, не впускают без получения повестки, говорят, что пришло распоряжение о рейде», — рассказали они.

Один из сотрудников подтвердил РБК, что на территорию пришли представители военкомата, попросили позвать всех мужчин. «Никаких конкретных данных и списков у них не было. Всем мужчинам до 50 лет вручили повестку с требованием явиться в военкомат для уточнения данных. Вручили даже гражданину Узбекистана, все равно сказали явиться в военкомат завтра или послезавтра», — рассказал собеседник.

Жена другого работника рассказала РБК, что полицейские заблокировали все проходные. «На территории по всем организациям начали ходить полицейские и вроде как сотрудники военкоматов и раздавать повестки мужчинам до 60 лет, в которые самому надо было вписать ФИО и дату рождения. Никто ничего не объяснял», — говорит жительница Подольска.

РБК направил запросы в администрацию Подольска, пресс-службу правительства Московской области, Минобороны, УМВД по региону.

5 октября телеграм-канал «Подмосква» сообщил, что сотрудники полиции и отдела безопасности администрации округа ворвались в редакцию подмосковного портала «Истра.РФ», чтобы вручить повестки главному редактору и журналистам. «Участковые ходят с сотрудниками военкоматов с целью вручения повесток. Это нормальная практика», — прокомментировали ситуацию РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По данным телеграм-канала, редакцию посетили из-за того, что издание регулярно критикует в своих материалах работу администрации.

Главный редактор портала Алексей Хамин рассказал РБК, что «в итоге этого визита» повестка была вручена только ему — остальные сотрудники-мужчины были на съемках. Хамин явился по повестке в военкомат, ему задали несколько вопросов и отпустили. «Люди, которые пришли к нам в редакцию с повестками, ничего не повредили», — добавил он. РБК обратился за комментарием в администрацию Истры.