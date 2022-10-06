США и Норвегия провели успешные испытания реактивного двигателя
США и Норвегия в рамках совместной программы THOR-ER провели успешные испытания летательного аппарата с твердотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Об этом сообщил Пентагон.
Испытания были проведены 17 и 18 августа в Аннейа на севере Норвегии. «Оба полета были признаны успешными, были продемонстрированы высокие сверхзвуковые скорости до выгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя и приводнения», — говорится в сообщении.
В Минобороны США отметили, что за счет этих тестов были выполнены задачи первой фазы THOR-ER — демонстрация совместно разработанных реактивных технологий в действии. Так, полеты выполнялись в соответствии с предполетными расчетами, была продемонстрирована высокоскоростная траектория дальнего действия.
«Соединенным Штатам необходимо тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы наши объединенные силы обладали самыми передовыми возможностями на поле боя», — заявила заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии США Хайди Шью.
О совместном проекте США и Норвегии THOR-ER стало известно в 2020 году.
В начале сентября США провели второй за последний месяц испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, не оснащенной боевым зарядом, с базы Ванденберг Космических сил в штате Калифорния.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал испытание рутинным и давно запланированным, а также отметил, что Вашингтон, согласно международным обязательствам, заранее уведомил о планирующемся пуске российское правительство.
Предыдущий пуск Minuteman III состоялся 16 августа с той же базы. Головной блок ракеты преодолел более 6,7 тыс. км до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.
Испытания проводились для проверки готовности ядерных сил США, эффективности и безопасности ядерного сдерживания.