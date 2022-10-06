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США и Норвегия провели успешные испытания реактивного двигателя

США и Норвегия успешно испытали реактивный двигатель по программе гиперзвукового оружия
Испытания прошли 17 и 18 августа в Норвегии. Оба пуска были признаны успешными, так как были продемонстрированы высокие сверхзвуковые скорости до прекращения работы двигателя и приводнения
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

США и Норвегия в рамках совместной программы THOR-ER провели успешные испытания летательного аппарата с твердотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Об этом сообщил Пентагон.

Испытания были проведены 17 и 18 августа в Аннейа на севере Норвегии. «Оба полета были признаны успешными, были продемонстрированы высокие сверхзвуковые скорости до выгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя и приводнения», — говорится в сообщении.

В Минобороны США отметили, что за счет этих тестов были выполнены задачи первой фазы THOR-ER — демонстрация совместно разработанных реактивных технологий в действии. Так, полеты выполнялись в соответствии с предполетными расчетами, была продемонстрирована высокоскоростная траектория дальнего действия.

«Соединенным Штатам необходимо тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы наши объединенные силы обладали самыми передовыми возможностями на поле боя», — заявила заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии США Хайди Шью.

О совместном проекте США и Норвегии THOR-ER стало известно в 2020 году.

В начале сентября США провели второй за последний месяц испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, не оснащенной боевым зарядом, с базы Ванденберг Космических сил в штате Калифорния.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер назвал испытание рутинным и давно запланированным, а также отметил, что Вашингтон, согласно международным обязательствам, заранее уведомил о планирующемся пуске российское правительство.

Предыдущий пуск Minuteman III состоялся 16 августа с той же базы. Головной блок ракеты преодолел более 6,7 тыс. км до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.

Испытания проводились для проверки готовности ядерных сил США, эффективности и безопасности ядерного сдерживания.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
США Норвегия испытания гиперзвуковые ракеты
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