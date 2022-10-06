Глава делегации России счел, что ЕС не хочет вкладывать в мир на Украине
Евросоюз не хочет инвестировать в мир на Украине и держит курс на затягивание боевых действий. Об этом заявил руководитель делегации России Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
«Там [в ЕС] не хотят инвестировать в мир на Украине, сохраняя линию на затягивание и обострение вооруженного конфликта. Перевешивает желание нанести максимальный ущерб России. Однако в условиях глобализации мы живем во взаимозависимом мире», — отметил он.
Гаврилов напомнил, что «общая позиция» ЕС предусматривает, что при принятии решений о поставках вооружений страны-члены должны учитывать риски несогласованного реэкспорта и попадания оружия в нелегальный оборот.
Так, передача большинства типов вооружений должна сопровождаются предоставлением страной-получателем оружия сертификата, одним из ключевых положений которого является недопустимость переадресации поступивших вооружений без письменного согласия страны-экспортера.
«Это положение нарушается Болгарией, Польшей, Словакией, Чехией и другими странами НАТО во главе с США», — подчеркнул глава российской делегации.
По его словам, США и НАТО угрожают европейской безопасности, склоняя Украину к отказу от переговоров. Кроме того, Гаврилов в очередной раз предостерег Вашингтон от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия, которые неизбежно вызовут адекватные ответные меры со стороны России.