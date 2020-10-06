В России создали Фонд защиты детей

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится о том, что учредителем фонда от имени государства является Министерство просвещения, а со стороны общественных организаций — «Российский детский фонд», а также «Международная ассоциация детских фондов».

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