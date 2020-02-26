Путин поддержал идею закрепить в Конституции особое отношение к детям

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Президент России Владимир Путин одобрил предложение внести в Конституцию упоминание о детях как о важнейшем достоянии страны. Об этом он заявил на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон, передает корреспондент РБК.

«У нас в Основном законе о детях напрямую раньше никогда не говорилось, но с учетом той ситуации, о которой мы знаем, о которой я уже многократно говорил, имея в виду демографические проблемы, то мне кажется, это вполне обоснованно», — отметил он.

Путин напомнил, что бережное отношение к детям всегда было заложено в традициях народов России. По его словам, эти нравственные начала объединяют страну.

Соответствующее предложение внесла в ходе обсуждения депутат Госдумы Ольга Баталина.