Советник президента ЦАР заявил об активизации в стране разведки США

По его словам, американские спецслужбы прислали своих сотрудников после появления в стране российских специалистов

Российский советник президента ЦАР Валерий Захаров заявил о том, что спецслужбы США активизировали свою деятельность в этой африканской стране. В интервью программе «Вести недели» Захаров заявил, что сотрудники американской разведки приехали после того, как в ЦАР появились специалисты из России.

«Они признались: «Нас здесь давно не было, но с вашим присутствием нам пришлось приехать. Вы понимаете, мы соблюдаем баланс политический, поэтому будем присутствовать здесь обязательно. Не обращайте на нас внимания». Мы говорим: «Конечно, будем обращать», — сказал Захаров.

Он также отметил, что США стали активно оказывать помощь правительству ЦАР именно после того, как это начала делать Россия.

В программе демонстрируется отель, расположенной у реки Банги. На верхнем этаже, говорится в репортаже «Вестей», «разместилась резидентура ЦРУ». Захаров рассказал, что по городу ездят машины американской разведки с пеленгаторами.

В сюжете Захаров также демонстрирует винтовку Мосина. Оружие, по его словам, «передали ЦАР». Министр внутренних дел демонстрирует личный пистолет Макарова.

Кроме того, показывается запись того, как российские инструкторы тренируют местные вооруженные силы. Лица инструкторов не демонстрируются.

Ранее «Российская газета» сообщила о том, что Россия направила ЦАР очередную партию стрелкового оружия. 14 транспортных самолетов доставили в эту страну автоматы Калашникова, ручные пулеметы, а также винтовки Мосина образца 1944 года.

В ЦАР в июле 2018 года были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР) экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского готовила расследование о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Их тела были обнаружены в 23 км от населенного пункта Сибю. По официальной версии властей ЦАР, они были убиты местной экстремистской группировкой. Следственный комитет России заявил, что ЦУР не обеспечил россиянам должной охраны.

В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил власти ЦАР ускорить расследование этого преступления.