Адвокат Трампа сообщил о контактах с Манафортом о роли Украины в выборах

Адвокат Трампа сообщил о контактах с Манафортом о роли Украины в выборах

Рудольф Джулиани, в частности, пытался выяснить у бывшего начальника предвыборного штаба Трампа, существовала ли в действительности черная бухгалтерия Партии регионов

Пол Манафорт (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в течение последних месяцев несколько раз связывался с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Джулиани искал доказательства того, что Украина, а не Россия, вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года, причем на стороне Демократической партии, пишет The Washington Post.

Сам Джулиани в беседе с газетой признал, что контактировал с Манафортом, который отбывает тюремный срок, через адвоката. Он сообщил, что в том числе пытался выяснить достоверность существования так называемой черной бухгалтерии Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В документе, как писала The New York Times в 2016 году, было указано, что Манафорт получил от партии $12,7 млн наличными. После публикации Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) фотографий страниц черной бухгалтерии, на которых упоминался Манафорт, он уволился из предвыборного штаба Трампа. Генпрокуратура Украины тогда заподозрила НАБУ в намеренной публикации данных о бухгалтерии для поддержки кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

«Я спросил [у адвоката Манафорта]: «Черная бухгалтерия действительно существовала? Если нет, я должен знать. Пожалуйста, скажите ему, что я должен знать». Он [адвокат] вернулся и сказал, что такого документа не было», — заявил Джулиани. Он отметил, что не общался с Манафортом напрямую в течение двух лет и никогда не выступал за помилование сторонника Трампа.