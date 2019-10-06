Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США на мировой арене

Процесс потери лидерства США начался еще при Бараке Обаме, а действия Путина на Украине, в Сирии и Венесуэле привели его к победе на пути возрождения России как глобальной державы, считает она

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Москва и Вашингтон меняются позициями на мировой арене: Россия делает большие шаги к глобальному лидерству, а США движутся в противоположном направлении. Такое мнение выразила бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио в колонке для Project Syndicate — портала, публикующего мнения и аналитику по международным вопросам.

По словам бывшего министра, после присоединения Крыма к России и начала военной операции в Сирии мировая общественность негативно воспринимала происходящее и сравнивала Москву с деструктивным фактором мировой политики. Растущее участие России в происходящих в Африке и в Венесуэле процессах во многом рассматривались аналогично.

Однако сейчас Россия считается «подлинным посредником между мировыми силами», отмечает она.

«На Украине принятие Зеленским так называемой формулы Штайнмайера представляет собой важный шаг к нормализации российского присутствия в стране и ее связей с Европой и США. Таким образом, это была значительная победа Путина в его стремлении возродить Россию как глобальную державу», — пишет Паласио. Кроме того, ООН в сентябре сформировал комитет, который займется подготовкой новой сирийской Конституции, — с такой идеей Москва выступила еще в 2018 году, отмечает она.