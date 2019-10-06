Посольство России выразило США протест из-за допроса депутата Госдумы

Посольство России в США направило Госдепу ноту протеста в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой, задержанной в аэропорту Нью-Йорка. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Россия считает такие действия неприемлемыми и возмутительными. «Мы <...> рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», — сказал Антонов.

По мнению посла, действия ФБР не направлены на срыв форума «Диалог Форт-Росс», ради которого Юмашева прилетела в США. «Я думаю, что надо смотреть выше. К сожалению, есть сегодня люди, которые не заинтересованные стабилизации российско-американских отношений в целом», — пояснил Антонов, отметив, что форум — лишь часть отношений Москвы и Вашингтона.

Юмашеву задержали 6 октября, когда она прилетела на форму в Нью-Йорк. Ее попросили пройти в отдельное помещение, сотрудник ФБР допрашивал ее в течение часа, отмечал Антонов. По словам посла, Юмашевой задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Кроме того, ей предложили встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке и продолжить общение. В чем заключаются претензии ФБР к Юмашевой, не уточнялось.