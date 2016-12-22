Times узнала о кампании российских троллей по дезинформации подростков

Российские интернет-тролли пытаются манипулировать британскими подростками, выяснила газета The Times. Сообщения в рамках этой кампании, по ее данным, распространялись в Twitter, Youtube, Instagram и Tumblr

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Интернет-тролли из России проводят в социальных сетях скрытую кампанию по дезинформации, нацеленную на британских подростков. Об этом со ссылкой на данные американских исследователей сообщает газета The Times.

Согласно информации от ее собеседников, создатели фэйковых учетных записей, которые пытались манипулировать мнением британских юношей и девушек, позиционировали себя как «поклонников Гарри Поттера» или же использовали образы знаменитостей (например, актрисы Эммы Уотсон, замечает Times).

Помимо этого, тысячи молодых британцев, согласно исследованию американских специалистов, были вовлечены в кампанию по дезинформации при помощи «финансируемого Кремлем» Youtube-канала, который описывался как «Блю Питер русской пропаганды» («the Blue Peter of Russian propaganda). Автор этого канала, по информации газеты, «пытался создать путаницу» относительно отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В полной же мере масштабы российской кампании, как указывает издание, могут быть раскрыты только после того, как эксперты проанализируют более трех миллионов твитов и других сообщений в социальных сетях, которые собрали американские исследователи. Результаты этого анализа, по данным Times, могут быть обнародованы уже 6 октября.

«То, что они делают, — это политическая война в промышленно развитых масштабах, и она нацелена на всю западную демократию», — прокомментировал действия интернет-троллей сотрудник Университета Клемсона в Южной Каролине Даррен Линвилл. Его Times также называет специалистом по российской дезинформации. Кампания в социальных сетях, которая, как полагает аналитик, проводится Кремлем, «хорошо финансируется» и представляет собой «большую опасность, потому что она скрыта».

Действия троллей в социальных сетях, как стало известно экспертам, координировались Агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга. Оно, как выяснил в прошлом году РБК, являлось одним из юридических лиц «фабрики троллей», которую предположительно спонсировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин (сам предприниматель связь с «фабрикой» неоднократно отрицал).

Американским исследователям удалось выяснить, что один из аккаунтов, созданный при помощи этого агентства, пытался обратиться к западным подросткам, позиционируя себя и своего автора как сторонника прав геев. Опубликованное на странице интернет-тролля сообщение с текстом: «Время от времени в классе необходима небольшая драма», — по данным аналитиков, побудило школьников «политическими протестами сорвать уроки».

В сообщениях другой фэйковой учетной записи якобы поклонника Сильвии Платт смешивались цитаты из стихотворений поэтессы, фотографии Эммы Уотсон и посты с критикой американского вмешательства в Сирию, где Россия поддерживает режим сирийского лидера Башара Асада, указывает газета.

Остальные аккаунты троллей, по информации экспертов, пытались завоевать внимание молодых феминисток, эко-активистов и поклонников европейских войск. Многие из размещенных фэйками сообщений, как признали исследователи, были «безобидными». На ненастоящих страницах, по их данным, часто публиковались «мемы» — картинки с юмористическими образами, которые быстро распространяются в Интернете.

В целом же в кампании по дезинформации, по данным исследователей, участвовали 2848 аккаунтов в Twitter. Также связанные с этой программой картинки публиковались в Instagram и Tumblr. Самой же «навязчивой попыткой России увлечь молодых британцев» собеседники Times назвали «спонсируемый Кремлем» канал Youtube под названием ICYMI. Его автор — блогер Полли Бойко, как напоминает издание, обвиняла британское правительство в лицемерии относительно соблюдения прав человека и заявляла о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, по ее мнению, должны быть союзниками.

В Twitter, комментируя данные о кампании по дезинформации, заявили, что представители микроблога уже предприняли активные шаги для устранения манипуляций при помощи платформы. ​В Google, владеющем Youtube, сообщили, что любое вмешательство посредством сайта было бы неприемлемым. В Facebook, которой принадлежит Instagram, сказали, что компания столкнулась со «сложными оппонентами, включая национальные государства».

Ранее все эти интернет-гиганты (Facebook, Twitter и Google) уже сталкивались с наплывом политических интернет-троллей. По версии американских властей, именно с помощью этих платформ Россия пыталась вмешаться в президентсткую кампанию в США в 2016 году. В прошлом году Facebook, Twitter и Google обнародовали данные о масштабах этого вмешательства. Как утверждали в компаниях, на политическую ситуацию в Америке должны были повлиять миллионы фальшивых аккаунтов. В России в свою очередь причастность к этому прежде неоднократно отрицали.