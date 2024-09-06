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Подозреваемую в шпионаже на КНР мэра экстрадировали на Филиппины

Высланную Элис Лил Го обвиняют в сговоре с преступными группировками и отмывании денег. Власти Индонезии также выяснили, что она подделала документы с целью скрыть китайское происхождение и получить филиппинское гражданство
Элис Лил Го
Элис Лил Го (Фото: Eloisa Lopez / Reuters)

Правительство Индонезии экстрадировало на Филиппины бывшую мэра города Бамбан Элис Лил Го, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая, сговоре с китайскими преступными группировками и отмывании денег на сумму свыше 100 млн филиппинских песо ($1,8 млн), сообщил комиссар филиппинского бюро иммиграции Норман Тансингко.

Полиция Индонезии арестовала Го 4 сентября после того, как филиппинские власти аннулировали ей паспорт и передали ее данные в Интерпол. Женщина, с 2022 года занимавшая пост мэра города с населением в 80 тыс. человек, попала в поле зрения правоохранительных органов в марте этого года. Во время рейда полиция обнаружила, что располагавшийся в городе филиппинский офшорный игровой оператор (POGO, создают онлайн-казино и букмекерские сайты для иностранцев) был ширмой для криминальной группировки, которая удерживала около 700 человек и заставляла их заниматься мошеннической деятельностью.

Оказалось, что земля, где располагался комплекс, находившийся там автомобиль и участок, к которому вел один из подземных туннелей, были записаны на Элис Го. Политик утверждала, что продала землю еще до выборов. Однако выяснилось, что политик подделала документы и врала о своем возрасте, чтобы, вероятно, присвоить себе чужую личность и незаконно получить филиппинское гражданство. По данным властей, 38-летняя Элис Го — на самом деле 34-летняя Го Хуапин, которая в 2003 году переехала с родителями из Китая на Филиппины. Сенатор Риса Онтиверос, возглавлявшая расследование по этому делу, пошла дальше и предположила, что бывшая мэр может быть китайской шпионкой.

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Элис Го

С конца июня Го перестала появляться на сенатских слушаниях, а 19 августа стало известно, что месяцназад ей удалось сбежать из страны. Сначала она вылетела в Куала-Лумпур, а оттуда отправилась в Сингапур. 18 августа она прибыла в Индонезию, где ее арестовали по запросу филиппинских властей. Правительственный спецборт с Го прибыл в столичный аэропорт имени Ниноя Акино в ночь на 6 сентября, из Джакарты ее сопровождали сотрудники филиппинской миграционной службы, а также министр внутренних дел и местного самоуправления Бенхур Абалос-младший и глава Национальной полиции Филиппин Роммель Марбил.

Перед вылетом они сделали совместный снимок с Го, на котором чиновники и подозреваемая широко улыбаются — на женщине нет наручников и она делает обеими руками жест «виктория». Фото вызвало сильное недовольство общественности, пишет «Би-Би-Си». На пресс-конференции в Маниле Альбос-младший пояснил, что снимок был сделан, чтобы задокументировать процесса экстрадиции, и заверил, что не видел, что Го улыбалась и жестикулировала, поскольку смотрел в камеру.

Бывшая мэр Бамбана рассказала, что обрадовалась встрече с филиппинскими чиновниками, поскольку стала получить угрозы убийством.«Раскройте все имена, чтобы свершилось правосудие, и чтобы все это закончилось. Это единственный способ, которым мы можем ей помочь», — сказал в ответ Альбос.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Филиппины Индонезия Китай шпионаж экстрадиция
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