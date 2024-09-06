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Политика ,  
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МИД Белоруссии заявил протест послу Японии после задержания шпиона

Задержанный в Белоруссии агент японских спецслужб занимался сбором данных о ситуации в стране и на границе с Украиной, ему уже предъявили обвинения. МИД Белоруссии сообщил о заявленном японскому послу протесте в связи с этим
Анатолий Глаз
Анатолий Глаз (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Посол Японии в Белоруссии Хироюки Ямамото был вызван в МИД республики, ему заявлен протест в связи со шпионской деятельностью задержанного гражданина Японии, сообщил официальный представитель белорусского дипведомства Анатолий Глаз.

«Шестого сентября 2024 года в МИД Беларуси был вызван посол Японии Хироюки Ямамото. Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь», — сказал он.

Глаз уточнил, что расследование данного дела находится на завершающей стадии и «мера ответственности за совершенные преступления будет определена судом в полном соответствии с белорусским законодательством». «Публично заявленные японской стороной требования скрыть данное преступление от общественности и не демонстрировать в СМИ оставлены без рассмотрения в связи с их неправомочностью. В данном контексте тем более выглядит нелепым протест по поводу демонстрации фильма, раскрывающего обществу преступный характер деяний японского гражданина», — добавил представитель МИДа.

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4 сентября белорусские СМИ сообщили о первом в истории страны задержании агента японских спецслужб. Речь идет о гражданине Японии Масатоси Наканиси, которому предъявили обвинение по статье об агентурной деятельности (ст. 358-1 Уголовного кодекса Белоруссии, от семи до 15 лет заключения). Мужчина работал в Гомеле преподавателем японского языка в Университете имени Скорины.

По данным БелТА, он собирал данные о ситуации в Белоруссии, о реализации китайского проекта «Один пояс, один путь», а также о перемещении войск и военной техники, ситуации «на южном направлении» и на границе с Украиной. Отчеты Наканиси пересылал под псевдонимом Мásа, всего за шесть лет жизни в Белоруссии он сделал 9 тыс. фотографий пограничной с Украиной территории. Кроме того, японец заключил фиктивный брак с белорусской гражданкой, который потом расторг.

5 сентября на телеканале «Беларусь 1» про шпиона вышла передача «Провал «самурая» из Токио». В ответ японские власти выразили протест. «Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», — сообщил тогда генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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