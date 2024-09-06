В Германии заявили о планах передать Украине еще 77 «Леопардов»

Киев начал получать «Леопарды» от Германии и других стран в 2023 году. Минобороны России неоднократно отчитывалось об их уничтожении. Писториус анонсировал передачу Украине еще 77 таких машин, а также 12 САУ Panzerhaubitze 2000

Танки Leopard 1A5 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами планирует поставить Украине еще 77 танков Leopard 1A5, причем хочет это сделать как можно быстрее, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Еще 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами», — сказал Писториус на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн.

Кроме этого, он анонсировал передачу Украине еще 12 немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, шесть из которых будут доставлены уже до конца года. Также Германия продолжит обучать украинских солдат, подчеркнул Писториус. По его словам, только с ноября 2022 года обучение в ФРГ прошли уже свыше 16 тыс. военных ВСУ.

Немецкие танки Leopard 1 выпускались в 1960-х годах, в Германии их уже сняли с вооружения и производства. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения. При этом многие Leopard 1 остались в резервах. Киев начал получать «Леопарды» от Германии и других стран в 2023 году. Об уничтожении первого танка Leopard 1A5 Минобороны России отчиталось в ноябре того же года.

Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Украине после США. По данным на конец весны, в общей сложности ФРГ оказала Киеву военную поддержку почти на €28 млрд. Возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг 15 августа анонсировал передачу Киеву до конца года 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и десять зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставка западных вооружений «еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима».