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Задержание Павла Дурова ,  
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Захарова назвала «самое трагикомичное» в ситуации с Дуровым

Захарова: трагикомично, что Париж так и не смог объяснить задержание Дурова
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Самым отвратительным и трагикомичным в ситуации с основателем Telegram Павлом Дуровым является то, что власти Франции не смогли объяснить его задержание ни своим гражданам, ни миру, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Самое в этом, на мой взгляд, отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они [власти Франции] объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

По ее мнению, Париж утратил навык всех реально действующих демократических механизмов, не имеет обратной связи со своим населением и использует информационные технологии в продвижении одной точки зрения.

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Павел Дуров

Дурова задержали в аэропорту Парижа в конце августа. Его подозревают в недостаточной модерации Telegram, а также в отказе от сотрудничества с французскими властями, что, по их мнению, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений. 28 августа бизнесмена отпустили под залог €5 млн и обязательства дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался считать задержание Дурова политическим. Российский лидер Владимир Путин назвал решение французских властей в отношении основателя Telegram непонятным, поскольку оно «носит избирательный характер». Сам Дуров накануне пообещал улучшить борьбу Telegram с «вредоносными постами и каналами».

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Мария Захарова МИД Павел Дуров Франция задержание ВЭФ
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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