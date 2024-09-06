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Роскомнадзор заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтах

Кинолента о двух ковбоях «Горбатая гора» оказалась заблокирована на трех пиратских сервисах. Ранее Роскомнадзор внес мелодраму в список фильмов, которые следует запретить на легальных площадках

Фильм-мелодрама «Горбатая гора» заблокирован по решению Роскомнадзора на сайтах с пиратскими копиями кинолент. В реестр запрещенных сайтов добавили ссылки на страницы с фильмом на трех таких сервисах.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В январе 2023 года газета «Ведомости» сообщила, что, ввиду вступления в силу закона о запрете в России «пропаганды ЛГБТ» («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), педофилии и трансперехода в медиа, Роскомнадзор подготовил список фильмов и сериалов, которые следует запретить. В их числе был и фильм «Горбатая гора», который присутствовал в библиотеке видеосервиса «Иви». После этого киноленты пропали из доступа на легальных сайтах с кино.

«Горбатая гора» — американская мелодрама режиссера Энга Ли о любовной связи двух ковбоев, считающаяся «первым в истории кино гей-вестерном». Премьера картины состоялась 2 сентября 2005 года на Венецианском кинофестивале, где она получила главную награду — «Золотой лев». Также картина получила приз за лучший фильм Британской академии BAFTA, «Золотой Глобус» за лучший фильм-драму и три премии «Оскар» в категориях «Лучшая режиссура», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный саундтрек».

В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России «пропаганды ЛГБТ», педофилии и трансперехода. Нарушение запрета на «ЛГБТ-пропаганду» предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц.

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