Роскомнадзор заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтах
Фильм-мелодрама «Горбатая гора» заблокирован по решению Роскомнадзора на сайтах с пиратскими копиями кинолент. В реестр запрещенных сайтов добавили ссылки на страницы с фильмом на трех таких сервисах.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора.
В январе 2023 года газета «Ведомости» сообщила, что, ввиду вступления в силу закона о запрете в России «пропаганды ЛГБТ» («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), педофилии и трансперехода в медиа, Роскомнадзор подготовил список фильмов и сериалов, которые следует запретить. В их числе был и фильм «Горбатая гора», который присутствовал в библиотеке видеосервиса «Иви». После этого киноленты пропали из доступа на легальных сайтах с кино.
«Горбатая гора» — американская мелодрама режиссера Энга Ли о любовной связи двух ковбоев, считающаяся «первым в истории кино гей-вестерном». Премьера картины состоялась 2 сентября 2005 года на Венецианском кинофестивале, где она получила главную награду — «Золотой лев». Также картина получила приз за лучший фильм Британской академии BAFTA, «Золотой Глобус» за лучший фильм-драму и три премии «Оскар» в категориях «Лучшая режиссура», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный саундтрек».
В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России «пропаганды ЛГБТ», педофилии и трансперехода. Нарушение запрета на «ЛГБТ-пропаганду» предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц.
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов