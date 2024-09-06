Интервью Сергея Лаврова. Видео
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК на полях ВЭФ рассказал о перспективах расширения БРИКС, работе Москвы по делу Павла Дурова во Франции, реакции на критику со стороны Украины из-за встречи с премьером Индии и поездки президента Владимира Путина в Монголию, а также о переговорах с ушедшим в отставку главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Турции.
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