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ВЭФ-2024 ,  
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Интервью Сергея Лаврова. Видео

Интервью Сергея Лаврова телеканалу РБК
Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Интервью РБК

Интервью Сергея Лаврова. Видео
Video

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК на полях ВЭФ рассказал о перспективах расширения БРИКС, работе Москвы по делу Павла Дурова во Франции, реакции на критику со стороны Украины из-за встречи с премьером Индии и поездки президента Владимира Путина в Монголию, а также о переговорах с ушедшим в отставку главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Турции.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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