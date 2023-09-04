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Жителя Курской области осудили на 20 лет за госизмену и оборот наркотиков

Россиянина осудили на 20 лет за госизмену, оборот наркотиков и подготовку к диверсии
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Жителя Курской области приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену, оборот наркотиков и подготовку к диверсии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

44-летнего жителя Железногорска Сергея Коршакова признали виновным в совершении четырех преступлений: приготовление к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере и сам сбыт (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса), госизмена (ст. 275 Уголовного кодекса) и приготовление к диверсии организованной группой (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса).

Первые три года Коршаков будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года «с установлением определенных ограничений», но каких именно, в сообщении пресс-службы не говорится.

Этим же приговором суда 36-летний житель Железногорска Сергей Полянский, ранее судимый за особо тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, признан виновным по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере). Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Как и Коршаков, первые три из них он проведет в тюрьме.

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании.

13 июля в Курской области задержали россиян по подозрению в передаче Вооруженным силам Украины сведений об объектах Минобороны в регионе. По версии следствия, переданную информацию могли использовать для «проведения диверсионно-террористических актов». В отношении задержанных также возбудили дело о госизмене и приготовлении к диверсии.

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Теги
Курская область госизмена оборот наркотиков диверсия
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