Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 60,49 (+0,35) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 60,85 (-0,05) Инвестиции, 16:24
Рогов опроверг свои слова о смерти коменданта Бердянска после покушения Политика, 20:47
США уведомили Россию об испытании баллистической ракеты Minuteman Политика, 20:45
Обвинение запросило более четырех лет колонии экс-директору «Чертаново» Спорт, 20:44
Die Welt узнала об отказе ФРГ отправить немецкие танки на Украину Политика, 20:14
В ЕК заявили, что туризм в страны ЕС не является одним из основных прав Политика, 20:12
Трасс обещала на следующей неделе начать борьбу с ценами на электричество Политика, 19:56
Бразильский клуб уволил двух футболистов после скандального гола. Видео Спорт, 19:54
Российского чемпиона могут дисквалифицировать за пропуск допинг-тестов Спорт, 19:51
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ЦБ ограничит покупку иностранных бумаг. Что это значит для рынка Инвестиции, 19:45
Комендант Бердянска умер в больнице после покушения Политика, 19:43
Шувалов фразой «ничто не вечно под луной» описал уход западного бизнеса Бизнес, 19:41
Собчак вызвали в полицию после интервью с Манским о Михалкове Общество, 19:37
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 19:29
«Металлург» проиграл матч КХЛ после лидерства в 3:0 в третьем периоде Спорт, 19:26
Война санкций ,  
0 

В ЕК заявили, что туризм в страны ЕС не является одним из основных прав

Так еврокомиссар Илва Йоханссон прокомментировала решение приостановить упрощенный визовый режим с Россией. Брюссель лишает россиян этой «привилегии», так как «оснований для доверия нет», пояснила она
Фото: Ali Lorestani / TT News Agency / Reuters
Фото: Ali Lorestani / TT News Agency / Reuters

Туристические поездки в страны Евросоюза не являются одним из основных прав человека, заявила на брифинге еврокомиссар Илва Йоханссон. Поэтому ЕС и решил полностью остановить действие упрощенного визового режима с Россией.

«Сейчас оснований для доверия нет. Нет оснований для привилегий России со стороны Евросоюза», — подчеркнула Йоханссон.

Она также рассказала, что ЕС в ближайшее время представит новые нормы по отказу и аннулированию виз. Теперь каждая отдельная страна Евросоюза сможет отказать российскому гражданину в визе, если сочтет, что этот человек угрожает национальным интересам или внутренней безопасности. На этих же основаниях можно будет отзывать уже выданные въездные документы. Приоритетом при рассмотрении заявок в консульствах будут пользоваться люди, у которых для поездки в Европу есть веская причина, а кандидатуры туристов будут рассматривать в последнюю очередь.

Какие страны Европы выдавали больше всего виз россиянам. Инфографика
Общество

Решение отменить упрощенный визовый режим означает, что теперь россияне будут тратить больше денег на визовый сбор (€80 вместо €35) и дольше ждать решения по заявке (срок увеличится с десяти до 45 дней).

О приостановке действия соглашения об облегченной процедуре главы МИД стран Евросоюза договорились на неформальной встрече в Праге в конце августа. Они не смогли согласовать более жесткие ограничения — полный запрет на въезд туристов из России. К такому шагу призывали украинские власти, а также представители некоторых европейских стран. Одной из главных сторонниц полного запрета стала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, тоже заявлявшая, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Еврокомиссия ЕС туризм визы
Материалы по теме
Еврокомиссия согласилась заморозить облегченный визовый режим с Россией
Политика
Кабмин определит страны, чьи граждане смогут получить визу на полгода
Политика
Кремль пообещал «серьезный ответ» на визовые ограничения ЕС для россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter