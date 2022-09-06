В ЕК заявили, что туризм в страны ЕС не является одним из основных прав

Так еврокомиссар Илва Йоханссон прокомментировала решение приостановить упрощенный визовый режим с Россией. Брюссель лишает россиян этой «привилегии», так как «оснований для доверия нет», пояснила она

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Туристические поездки в страны Евросоюза не являются одним из основных прав человека, заявила на брифинге еврокомиссар Илва Йоханссон. Поэтому ЕС и решил полностью остановить действие упрощенного визового режима с Россией.

«Сейчас оснований для доверия нет. Нет оснований для привилегий России со стороны Евросоюза», — подчеркнула Йоханссон.

Она также рассказала, что ЕС в ближайшее время представит новые нормы по отказу и аннулированию виз. Теперь каждая отдельная страна Евросоюза сможет отказать российскому гражданину в визе, если сочтет, что этот человек угрожает национальным интересам или внутренней безопасности. На этих же основаниях можно будет отзывать уже выданные въездные документы. Приоритетом при рассмотрении заявок в консульствах будут пользоваться люди, у которых для поездки в Европу есть веская причина, а кандидатуры туристов будут рассматривать в последнюю очередь.

Решение отменить упрощенный визовый режим означает, что теперь россияне будут тратить больше денег на визовый сбор (€80 вместо €35) и дольше ждать решения по заявке (срок увеличится с десяти до 45 дней).

О приостановке действия соглашения об облегченной процедуре главы МИД стран Евросоюза договорились на неформальной встрече в Праге в конце августа. Они не смогли согласовать более жесткие ограничения — полный запрет на въезд туристов из России. К такому шагу призывали украинские власти, а также представители некоторых европейских стран. Одной из главных сторонниц полного запрета стала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, тоже заявлявшая, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».