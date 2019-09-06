«Голос» сообщил о закрытии за год 70% дел о фальсификациях на выборах

«Голос» сообщил о закрытии за год 70% дел о фальсификациях на выборах

Из 21 уголовного дела, возбужденного в отношении членов избиркомов после выборов 2018 года, прекращено было 15, выяснили правозащитники из «Голоса». Практика борьбы с фальсификациями в России неэффективна, утверждают эксперты

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Отделались легким испугом

В 2018 году уголовные дела в отношении членов избирательных комиссий были возбуждены против 43 человек. В результате осуждены были 17 членов избиркомов, в отношении 26 уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям. Об этом говорится в докладе «Практика привлечения к ответственности членов избирательных комиссий в 2018 году» движения «Голос» (есть у РБК).

Автор доклада Денис Шадрин подчеркнул, что в 60% случаев прошлогодние дела были прекращены с назначением судебного штрафа или в связи с деятельным раскаянием. «В случае деятельного раскаяния ответственности никакой нет, — отметил он. — Поэтому в 60% входят прекращения дел с судебным штрафом и без штрафа совсем, когда фигуранты отделались легким испугом». Общий процент прекращенных уголовных дел в России по всем статьям в 2018 году составил 22%, подсчитал «Голос».

Всего в 2018 году суды рассмотрели 21 уголовное дело против членов избиркомов. По итогам рассмотрения уголовных дел 15 были прекращены без реабилитации, по шести уголовным делам были вынесены обвинительные приговоры (это примерно 71%). В 2016 и 2017 годах таких дел было меньше, отмечает Шадрин. В 2016 году суды рассмотрели 12 уголовных дел в отношении членов избирательных комиссий. По ним проходили 17 человек: 15 были осуждены, в отношении двух человек дела были прекращены по нереабилитирующему основанию. В 2017 году суды рассмотрели 14 уголовных дел в отношении членов избирательных комиссий. По данным делам проходили 24 человека — 16 были осуждены, в отношении восьми дела были прекращены.

Самый серьезный из вынесенных в прошлом году приговоров — по результатам уголовного дела из-за фальсификации на выборах в Самарскую губернскую думу в 2016 году. Тогда члены УИК № 708 села Рождествено подделали протоколы об итогах голосования, заверив фальсифицированные результаты. Их приговорили к штрафам в 200 тыс. и 300 тыс. руб.