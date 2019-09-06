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Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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«Голос» сообщил о закрытии за год 70% дел о фальсификациях на выборах
Из 21 уголовного дела, возбужденного в отношении членов избиркомов после выборов 2018 года, прекращено было 15, выяснили правозащитники из «Голоса». Практика борьбы с фальсификациями в России неэффективна, утверждают эксперты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Отделались легким испугом

В 2018 году уголовные дела в отношении членов избирательных комиссий были возбуждены против 43 человек. В результате осуждены были 17 членов избиркомов, в отношении 26 уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям. Об этом говорится в докладе «Практика привлечения к ответственности членов избирательных комиссий в 2018 году» движения «Голос» (есть у РБК).

Автор доклада Денис Шадрин подчеркнул, что в 60% случаев прошлогодние дела были прекращены с назначением судебного штрафа или в связи с деятельным раскаянием. «В случае деятельного раскаяния ответственности никакой нет, — отметил он. — Поэтому в 60% входят прекращения дел с судебным штрафом и без штрафа совсем, когда фигуранты отделались легким испугом». Общий процент прекращенных уголовных дел в России по всем статьям в 2018 году составил 22%, подсчитал «Голос».

Всего в 2018 году суды рассмотрели 21 уголовное дело против членов избиркомов. По итогам рассмотрения уголовных дел 15 были прекращены без реабилитации, по шести уголовным делам были вынесены обвинительные приговоры (это примерно 71%). В 2016 и 2017 годах таких дел было меньше, отмечает Шадрин. В 2016 году суды рассмотрели 12 уголовных дел в отношении членов избирательных комиссий. По ним проходили 17 человек: 15 были осуждены, в отношении двух человек дела были прекращены по нереабилитирующему основанию. В 2017 году суды рассмотрели 14 уголовных дел в отношении членов избирательных комиссий. По данным делам проходили 24 человека — 16 были осуждены, в отношении восьми дела были прекращены.

Самый серьезный из вынесенных в прошлом году приговоров — по результатам уголовного дела из-за фальсификации на выборах в Самарскую губернскую думу в 2016 году. Тогда члены УИК № 708 села Рождествено подделали протоколы об итогах голосования, заверив фальсифицированные результаты. Их приговорили к штрафам в 200 тыс. и 300 тыс. руб.

По мнению «Голоса», необходимо увеличение наказания за преступления, совершенные членами комиссий по ч. 1 ст. 141 УК (Фальсификация избирательных документов), ст. 142.1 УК (Фальсификация итогов голосования), ст 142.2 УК (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня), переведя их в категорию тяжких преступлений. «В этом случае судам будет сложнее прекращать уголовные дела на членов комиссий, а правоохранительные органы будут иметь больше полномочий для расследования данных дел», — отмечается в докладе организации.

  • ч. 1 ст. 141 УК предусматривает наказание до года исправительных работ
  • ст. 142.1 УК предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы
  • ст. 142.2 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы

Громкие дела

По результатам единого дня голосования в 2018 году Следственный комитет возбудил 18 уголовных дел, сообщала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Среди причин возбуждения дел она назвала незаконную выдачу и получение избирательных бюллетеней, фальсификацию избирательных документов и итогов голосования, воспрепятствование осуществлению избирательных прав, а также «похищение либо повреждение документов, штампов, печатей». Одним из самых громких дел стало преследование зампредседателя УИК № 725 в Улан-Удэ, где сотрудники избиркома привезли в местный изолятор временного содержания бюллетени, заранее заполненные за кандидатов от «Единой России». Суд прекратил дело и назначил замглаве комиссии штраф 10 тыс. руб.

Осенью 2018 года из-за фальсификаций были отменены результаты второго тура выборов губернатора Приморья, в котором участвовали исполнявший тогда обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Тогда глава ЦИК говорила, что эти нарушения будут иметь «серьезнейшие последствия». Центризбирком направил обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять ситуацию в Приморье под личный контроль. Уголовные дела по факту фальсификаций возбуждены не были.

Почему не возбуждают дела

«У нас в полномочиях Центризбиркома такого точно нет, так что этот вопрос надо переадресовать не нам», — ответил РБК зампредседателя ЦИК Николай Булаев на вопрос о том, отслеживает ли комиссия ситуацию с возбуждением уголовных дел в отношении членов избиркомов.

В России действительно редко возбуждают дела против членов избиркомов, подтвердил РБК глава комиссии по избирательным правам Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский. Он напомнил о ситуации на выборах в Госдуму в 2016 году, когда на 68 из 96 избирательных участков в Мытищах журналисты обнаружили фальсификации. «К ответственности не был привлечен никто, даже дело не возбудили, несмотря на письмо Памфиловой в Следственный комитет», — сказал Шаблинский. По его мнению, правоохранительные органы бездействуют, потому что «в большинстве случаев это фальсификации в пользу партии власти».

Практика борьбы с нарушениями на выборах в России пока не стала эффективной, считает политолог Ростислав Туровский. «Недостаточно активны и те, кто считает себя потерпевшими — на митингах говорить о фальсификациях проще, а последовательно заниматься сложной борьбой в судебных инстанциях готовы немногие», — уверен он. По его мнению, не хватает «и жесткой позиции федеральных властей в отношении обеспечения легитимности выборов — отсюда мягкие наказания».

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Голос, нарушения, уголовные дела, фальсификации, ЦИК
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