Украина введет новые санкции против UC Rusal

UC Rusal, уже являющаяся фигурантом санкционных списков Киева, рискует попасть под новые ограничительные меры со стороны Украины. Причиной стала ситуация на Запорожском алюмкомбинате, в уничтожении которого СБУ обвиняет Дерипаску

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

СБУ инициировала ввод санкций против российского производителя алюминия UC Rusal в связи с ​«подрывной деятельностью по уничтожению ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК)». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, размещенном на странице службы в Facebook.

«Службой безопасности инициировано применение Советом национальной безопасности и обороны специальных экономических санкций в отношении UC Rusal, Judson Trading Limited (связанная с UC Rusal компания, зарегистрированная на Кипре. — РБК) и иностранных граждан, причастных к уничтожению комбината», — цитирует агентство сообщение пресс-службы СБУ.

По версии украинской спецслужбы, UC Rusal, которая приобрела ЗАлК в 2007 году, способствовала умышленному уничтожению предприятия. Прекращение производства алюминия на ЗАлК — очередное свидетельство «гибридной войны» и «тактики выжженной земли» со стороны России. «Благодаря последовательной работе службы удалось прекратить подрывную деятельность иностранной стороны и вернуть ЗАлК государству. Также единственное на территории Евразии месторождение голубых кварцитов сегодня снова перешло к комбинату», — заявили в спецслужбе.

Впервые санкции Киева против UC Rusal Олега Дерипаски и кипрской Judson Trading Limited были введены в октябре 2016 года. Санкции подразумевали запрет на финансовые операции с компаниями и ограничение права пользования имуществом на территории Украины. В дальнейшем санкции неоднократно продлевались.

Принадлежавший UC Rusal ЗАлК в 2015 году был национализирован властями Украины. Это произошло после того, как на предприятии в 2011 году прекратился выпуск первичного алюминия. В 2014 году ЗАлК прекратил выпускать и алюминиевую катанку. По версии СБУ, это было связано с целенаправленным уничтожением промышленного комплекса в интересах российских бизнес-структур.