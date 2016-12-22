ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,22 68,25 EUR Нал. 81,44 79,49 USD Бирж. 69,30 +1,05 EUR Бирж. 80,50 +1,11 USD ЦБ. 68,25 -0,21 EUR ЦБ. 79,37 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6440,03 -479,77 IMOEX 2320,65 -0,03% RTSI 1054,36 -1,36% Brent 76,00 -1,62% DJIA 26042,98 +0,26% Nasdaq 7933,43 -0,77%
Украина введет новые санкции против UC Rusal
Лента новостей
Доходность пенсионных накоплений упала до 4,4% годовых 21:57, Финансы Лига наций по футболу. Германия — Франция. Онлайн 21:45, Спорт Дипломаты заявили об отказе Лондона дать ответы по ходу «дела Скрипалей» 21:36, Политика Transparency заявила о конфликте интересов у Надежды Бабкиной 21:11, Политика Порошенко предложил после выбросов в Крыму вывезти детей на Украину 20:53, Политика Как производят мраморную говядину в России 20:49, РБК и Мираторг Киев закрыл два КПП на границе с Крымом из-за загрязнения воздуха 20:47, Политика Киев создаст в Азовском море корабельную группировку 20:43, Политика В британском парламенте предложили выявлять российских агентов влияния 20:21, Политика Небензя назвал «коктейлем лжи» обвинения Британии по «делу Скрипалей» 20:20, Политика Костин предложил взять на вооружение России «идеологию Трампа» 19:54, Политика Дебютный розыгрыш Лиги наций УЕФА стартовал победой сборной Грузии 19:46, Спорт Костин рассказал о планах ВТБ купить два региональных банка 19:31, Бизнес Силуанов назвал размер профицита бюджета в 2019 году 19:28, Экономика Жертвами стрельбы в Огайо стали четыре человека 19:23, Общество Силуанов дал объяснение очередному падению курса рубля 19:16, Экономика Путин предложил штрафовать за отказ нанимать на работу предпенсионеров 19:10, Политика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 19:00, РБК и Schneider Electric Александр Петров из «Микрогена» опроверг связь с отравлением Скрипалей 18:50, Общество Лондон получил поддержку союзников для борьбы с военной разведкой России 18:49, Политика Игрок сборной Украины вошел в тройку худших трансферов чемпионата Англии 18:45, Спорт Кудрин рассказал об издержках отказа от доллара в международных расчетах 18:40, Экономика Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей 18:40, Общество Покупать или продавать: Litecoin подешевел до $56 18:34, Крипто В свободном полете: в какие пять стран теперь можно отправиться без визы 18:32, Общество  «Газпром» объяснил удаление списка «дочек» со своего сайта 18:32, Бизнес Михаил Скигин воспользовался правом обанкротить «Юлмарт» 18:24, Бизнес В Ростове в отношении бизнесмена из списка Титова возобновили дело 18:22, Общество
Украина введет новые санкции против UC Rusal
Политика, 22:05
0
Украина введет новые санкции против UC Rusal
UC Rusal, уже являющаяся фигурантом санкционных списков Киева, рискует попасть под новые ограничительные меры со стороны Украины. Причиной стала ситуация на Запорожском алюмкомбинате, в уничтожении которого СБУ обвиняет Дерипаску
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

СБУ инициировала ввод санкций против российского производителя алюминия UC Rusal в связи с ​«подрывной деятельностью по уничтожению ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК)». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, размещенном на странице службы в Facebook.

«Службой безопасности инициировано применение Советом национальной безопасности и обороны специальных экономических санкций в отношении UC Rusal, Judson Trading Limited (связанная с UC Rusal компания, зарегистрированная на Кипре. — РБК) и иностранных граждан, причастных к уничтожению комбината», — цитирует агентство сообщение пресс-службы СБУ.

По версии украинской спецслужбы, UC Rusal, которая приобрела ЗАлК в 2007 году, способствовала умышленному уничтожению предприятия. Прекращение производства алюминия на ЗАлК — очередное свидетельство «гибридной войны» и «тактики выжженной земли» со стороны России. «Благодаря последовательной работе службы удалось прекратить подрывную деятельность иностранной стороны и вернуть ЗАлК государству. Также единственное на территории Евразии месторождение голубых кварцитов сегодня снова перешло к комбинату», — заявили в спецслужбе.

Впервые санкции Киева против UC Rusal Олега Дерипаски и кипрской Judson Trading Limited были введены в октябре 2016 года. Санкции подразумевали запрет на финансовые операции с компаниями и ограничение права пользования имуществом на территории Украины. В дальнейшем санкции неоднократно продлевались.

СБУ обвинила представителей UC Rusal в уничтожении алюминиевого комбината
Политика

Принадлежавший UC Rusal ЗАлК в 2015 году был национализирован властями Украины. Это произошло после того, как на предприятии в 2011 году прекратился выпуск первичного алюминия. В 2014 году ЗАлК прекратил выпускать и алюминиевую катанку. По версии СБУ, это было связано с целенаправленным уничтожением промышленного комплекса в интересах российских бизнес-структур.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: UC Rusal , Санкции
Главное
Путин предложил штрафовать за отказ нанимать на работу предпенсионеров Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили о предъявлении СБУ обвинения Олегу Дерипаске Общество
ЦБ выявил манипулирование акциями UC Rusal и Polyus Gold Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter