Transparency заявила о конфликте интересов у Надежды Бабкиной

Российское отделение Transparency International заявило о конфликте интересов у девяти депутатов Москвы и Московской области. Среди них указаны руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина и лыжник Александр Легков

Надежда Бабкина (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российское отделение Transparency International (неправительственная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру) нашла конфликт интересов у депутатов Московской городской и Московской областной думы. Итоги проверки организации опубликованы на ее сайте.

Всего в расследовании организации указаны девять депутатов. Среди них в том числе певица, зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Надежда Бабкина, лыжник, зампредседателя комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Александр Легков, а также Олег Сорока — член ​комиссий Мосгордумы по градостроительству и землепользованию, по городскому хозяйству и жилищной политике.

Надежда Бабкина, помимо должности в комиссии столичной Думы, с 2002 года является худруком и директором Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня», подведомственного департаменту культуры Москвы.

«В качестве депутата Бабкина контролирует деятельность департамента культуры Москвы, который при этом является учредителем «Русской песни», — отмечается в расследовании Transparency International. Организация поясняет, что, заключая договор с театром на выступление на его сцене, Бабкина должна согласовать этот договор с учредителем театра. «Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов», — утверждает Transparency International. По данным организации, с 2017 года Бабкина заключила по меньшей мере три аналогичных контракта общей суммой около 6,9 млн руб.

Еще одной причиной для конфликта интересов в организации назвали вопросы реализации билетов на театрально-зрелищные мероприятия, которые находятся в ведении комиссии по культуре, а значит, и самой певицы.

Пресс-атташе заместителя председателя комиссии Мосгордумы Надежды Бабкиной Константин Филиппов сообщил РБК, что Бабкина «не комментирует» эту публикацию.

В октябре 2015 года были приняты поправки в федеральный закон «О противодействии коррупции», которые расширили понятие конфликта интересов и распространили его на депутатов регионального и муниципального уровней. Под конфликтом интересов в законе понимается ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность лица, в чьих должностных обязанностях есть принятие мер по предотвращению и урегулированию такого конфликта, влияет или может оказать влияние на объективное и беспристрастное осуществление полномочий.

Олег Сорока, который входит в комиссию Мосгордумы, также возглавляет компанию «Пионерстрой Инвест» и входит в список аффилированных лиц одного из крупнейших застройщиков Москвы — группы компаний «Пионер», указывает Transparency International. При этом, по данным организации, Сорока принимал участие в разработке правил землепользования и застройки районов столицы, в которых есть строительные интересы «Пионера». Также, по данным Transparency International, «участвовал в обсуждении финансирования программы реновации за счет городского бюджета», а сама компания «проявляла живейший интерес в том, чтобы участвовать в этой программе». В качестве доказательства организация указывала комментарий первого заместителя гендиректора ГК «Пионер» в газете «Московская перспектива»: «Если город будет привлекать к участию в этой программе [реновации] частный бизнес, мы обязательно такие проекты будем рассматривать».

Олег Сорока в разговоре с корреспондентом РБК назвал претензии Transparency International необоснованными. «Во-первых, принятие изменений правил землепользования и застройки находится в компетенции правительства Москвы, а не Думы. А Градостроительный кодекс Москвы и закон «О землепользовании» — это глобальные документы, которые на разрешительную документацию конкретных проектов напрямую не влияют», — заявил он. Также, по его словам, он всегда «выступал против того, чтобы частный бизнес участвовал в программе реновации». «Я в строительном бизнесе давно и видел, как это сложно шло при Юрии Михайловиче Лужкове. В этот раз государство должно реализовывать программу за свой счет, я об этом неоднократно говорил в своих выступлениях. И ГК «Пионер» не будет участвовать в программе реновации. Строить аргументации на этом просто странно. У нас в Мосгордуме сейчас собралась действительно профессиональная команда депутатов, которые знают сферы, за которые отвечают, потому что работали в них не один год, и это идет работе Думы только на пользу», — указал он.

Также, по словам Олега Сороки, в конце текста Transparency International «абсолютно правильно пишет, что с 2014 года у нас 30 депутатов освобожденные, они работают и параллельно занимаются депутатской деятельностью, и их положение о конфликте интересов не может касаться вообще».

О возможном конфликте интересов антикоррупционная организация заявила в отношении Александра Легкова, избранного в Мособлдуму от Сергиево-Посадского района. В ведении комитета, где он зампредседателя, находится в том числе контроль за бюджетным финансированием молодежной политики и развития спорта. Легков при этом является учредителем ООО «Экипировочный центр имени Легкова». Transparency International утверждает, что за время нахождения Легкова в статусе депутата в новом созыве Мособлдумы его центр заключил два контракта на поставку спортинвентаря на общую сумму почти 3,3 млн руб. Это контракты с государственной спортивной школой олимпийского резерва «Истина» (учредитель — минспорта Московской области).

В разговоре с РБК депутат Александр Легков назвал «притянутой за уши» информацию о конфликте интересов и попросил обратиться в Мособлдуму за комментарием. «Мои непосредственные работодатели вам это откомментируют. Но для меня эта ситуация притянута за уши», — сказал он.

В расследовании антикоррупционной организации указаны также член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Владимир Гольберт, председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, его заместитель в этом комитете Дмитрий Дениско, член этого же комитета Эдуард Живцов, зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игорь Исаев и депутат областной Думы Вячеслав Фомичев.

Transparency International подала обращение по каждому из депутатов в прокуратуру. В частности, запросы о Бабкиной и Легкове были перенаправлены в комиссию Гордумы Москвы по контролю за депутатскими декларациями доходов и имущества. Там организации сообщили, что депутаты не уведомляли о наличии у них заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

Антикоррупционная организация также направила обращения в администрацию президента и комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.