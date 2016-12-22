ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,42 63,03 EUR Нал. 74,45 73,02 USD Бирж. 63,76 +0,42 EUR Бирж. 73,67 +0,44 USD ЦБ. 63,50 +0,04 EUR ЦБ. 73,41 -0,06 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6939,50 -83,60 IMOEX 2299,88 +0,08% RTSI 1138,57 -0,57% Brent 74,00 +1,69% DJIA 25500,16 +0,15% Nasdaq 7851,55 +0,51%
Власти опросят граждан о коррумпированности правительства и Госдумы
Лента новостей
Вратарь «Челси» бойкотировал тренировки клуба без объяснения причин 21:59, Спорт В МИД Украины рассказали об аресте около 250 моряков в Греции и Италии 21:57, Общество СМИ узнали об уголовном деле о злоупотреблениях в фонде Доктора Лизы 21:47, Общество Генконсульство запросило у ФБР доступ к задержанным россиянам 21:43, Политика В Латвии завели уголовные дела на активистов Штаба защиты русских школ 21:33, Общество В Госдуме предложили изменить наказание за выезд на встречку 21:28, Общество Трамп поддержал идею расследовать возможные связи Демпартии США с Россией 21:13, Политика Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 21:10, Партнерский материал Пожарные потушили возгорание на месте взрыва в Болонье 20:56, Общество Посольство сочло вбросом статью о подозреваемых по «делу Скрипалей» 20:53, Политика Бывший полузащитник «Зенита» перешел в дортмундскую «Боруссию» 20:53, Спорт В Калуге работники завода Volkswagen начали «итальянскую забастовку» 20:45, Бизнес Власти опросят граждан о коррумпированности правительства и Госдумы 20:42, Экономика Венесуэла заранее обвинила Колумбию в возможной агрессии против страны 20:39, Политика Арбитражный суд счел законной передачу Сампсониевского собора РПЦ 20:34, Общество Минтранс предложил наказывать авиакомпании за «лишних» пассажиров 20:25, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 20:17, РБК и Сбербанк Kia назвала цены на новый Ceed в России 19:56, Авто Reuters сообщил о заморозке «Газпромом» программы внешних займов 19:55, Бизнес Ананьев обжаловал решение суда о законности санации Промсвязьбанка 19:54, Финансы «Потерявшие» Порошенко украинские СМИ обнаружили его в киевском ресторане 19:49, Общество В Киеве анонсировали создание совета по возмещению «ущерба» в Донбассе 19:45, Политика Арбитражный суд прекратил производство по иску компании Бондарчука 19:39, Бизнес СМИ узнали предложенные «Интером» Модричу условия контракта 19:31, Спорт Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 19:29, Партнерский материал Адвокат рассказал об отказе Степаненко от «огромной квартиры» Петросяна 19:25, Общество Погибших в ЦАР журналистов похоронят 7 августа 19:11, Общество ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре 19:11, Политика
Власти опросят граждан о коррумпированности правительства и Госдумы
Экономика, 20:42
0
Власти опросят граждан о коррумпированности правительства и Госдумы
Власти регионов начнут проводить соцопросы о коррупции по методике правительства: граждан спросят, какой госорган они считают наиболее коррумпированным. По итогам исследования чиновники также оценят «рынок коррупции» в субъектах
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Правительство утвердит методику социологических исследований, призванных оценить уровень коррупции в российских регионах. Проект методики разработало Минэкономразвития, он опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов. Согласно документу, россиян спросят об уровне коррупции в их регионе и о мерах по борьбе с ней, а также попросят оценить, какие органы власти в России наиболее коррумпированны.

Зачем нужен опрос

Проведение таких опросов — часть Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, который в конце июня утвердил президент Владимир Путин. Согласно документу, главам российских регионов рекомендуется ежегодно проводить социологические исследования «в целях оценки уровня коррупции». Отчитываться о результатах опросов нужно также ежегодно — до 1 февраля.

Методика опросов (ее и подготовило Минэкономразвития) будет единой. Согласно плану, правительство должно разработать и утвердить ее до 1 октября этого года. Сам план по борьбе с коррупцией в целом направлен на «совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции», «совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и т.д.

«Регламентированные настоящей методикой исследования сфокусированы прежде всего на проблематике «бытовой» коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и органов власти при предоставлении государственных (муниципальных) услуг», — отмечается в проекте Минэкономразвития. В рамках исследования помимо самого опроса предлагается рассчитывать объем «регионального рынка коррупции» (суммарный объем взяток, выплаченных гражданами в регионе за год), его долю в валовом региональном продукте, долю коррупционных издержек (отношение среднего размера взятки к среднедушевому доходу), количество коррупционных сделок, риск коррупции и другие показатели. Чиновники также собираются рассчитывать индикатор уровня коррупции в регионе. По итогам исследования, согласно плану, утвержденному Владимиром Путиным, регионы будут готовить специальные доклады. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Почти все региональные социологические центры аффилированы с администрациями, так как это главный источник получения дотаций, — такая ситуация может вести к коррекции результатов исследований, полагает политолог Александр Кынев. «Конечно, это может приводить к некоторым искажениям картинки со всеми вытекающими последствиями. Когда власть сама себя замеряет, она имеет соблазн замерить так, как удобно», — подчеркивает он. Желательно передавать такие задачи полпредствам или государственными федеральным инспекторам, которые выступают федеральными контролерами на местах и независимы от властей субъектов, указывает Кынев.

Кто больше коррупционер

Выборка соцопросов должна включать все типы населенных пунктов (столица субъекта, города областного подчинения и сельские территории), а общее количество респондентов будет пропорционально численности населения.

Как следует из анкеты, интервьюер должен будет представиться и попросить гражданина принять участие в опросе. «Чтобы ограничить ее масштабы, необходимо знать, в каких сферах жизни и в каких регионах России она особенно распространена, что и как меняется в этом отношении от года к году. Поэтому уже несколько лет по всей стране проводятся массовые опросы на эту тему, в которых участвуют десятки тысяч человек» — так интервьюер должен объяснить важность участия в исследовании. Респондентам пообещают использовать их ответы в обобщенном виде, а их имена не будут фигурировать ни в одном из материалов опроса.

Всего в анкете несколько десятков вопросов. Первый блок позволяет составить портрет респондента (его возраст, материальное положение, род занятий и сфера деятельности). После этих вопросов граждан попросят сообщить, известно ли им о мерах, которые федеральные власти принимают для противодействия коррупции, а затем спросят, насколько масштабны усилия чиновников по борьбе с коррупцией.

Респондентов также попросят оценить уровень коррумпированности 18 органов власти и институтов по шкале от 1 до 4, где 1 означает, что орган власти «абсолютно честный», 2 — «довольно честный», 3 — «довольно нечестный» и 4 — «абсолютно нечестный» (можно будет и выбрать вариант «затрудняюсь ответить»). Высказать мнение граждане смогут о работе правительства, Госдумы, региональных и городских властей, политических партий, армии, судов, правоохранительных органов (в частности, полиции и прокуратуры), органов национальной безопасности (ФСБ), СМИ, экологических и правозащитных организаций, коммунальных служб, ГИБДД, средних школ, вузов, больниц, а также собесов и служб занятости. Оценить коррумпированность президента, Совета Федерации, Центробанка, частного бизнеса в опросе не предлагается.

Еще несколько вопросов касаются того, насколько часто в населенном пункте респондента можно столкнуться с проявлениями коррупции при походе в больницу, поступлении в школу, призыве в армию, оформлении пенсий, обращении в полицию и в других бытовых ситуациях. Граждан также попросят оценить, как изменился уровень коррупции в их регионе и населенном пункте в последние два года.

Такая методика соцопроса по коррупции была придумана давно президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым и председателем правления «Transparency International — Россия» Еленой Панфиловой, в 2010 году его проводили по заказу Минэкономразвития, вспоминает гендиректор российского Transparency Антон Поминов. «Если раньше ежегодных исследований не было, то теперь они будут — это некий шаг вперед», — отмечает он. Данные будут интересными, ожидает Поминов, хотя исследование можно было бы расширить и проводить раз в два года.

Автор: Антон Фейнберг.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Минэкономразвития , соцопросы
Главное
Минтранс предложил наказывать авиакомпании за «лишних» пассажиров Общество
Материалы по теме
Иван Любимов Опасное упрощение: почему иногда лучше с коррупцией, чем без нее Мнение
Кудрин решил расширить антикоррупционные полномочия Счетной палаты Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter