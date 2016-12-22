Власти опросят граждан о коррумпированности правительства и Госдумы

Власти регионов начнут проводить соцопросы о коррупции по методике правительства: граждан спросят, какой госорган они считают наиболее коррумпированным. По итогам исследования чиновники также оценят «рынок коррупции» в субъектах

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Правительство утвердит методику социологических исследований, призванных оценить уровень коррупции в российских регионах. Проект методики разработало Минэкономразвития, он опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов. Согласно документу, россиян спросят об уровне коррупции в их регионе и о мерах по борьбе с ней, а также попросят оценить, какие органы власти в России наиболее коррумпированны.

Зачем нужен опрос

Проведение таких опросов — часть Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, который в конце июня утвердил президент Владимир Путин. Согласно документу, главам российских регионов рекомендуется ежегодно проводить социологические исследования «в целях оценки уровня коррупции». Отчитываться о результатах опросов нужно также ежегодно — до 1 февраля.

Методика опросов (ее и подготовило Минэкономразвития) будет единой. Согласно плану, правительство должно разработать и утвердить ее до 1 октября этого года. Сам план по борьбе с коррупцией в целом направлен на «совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции», «совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и т.д.

«Регламентированные настоящей методикой исследования сфокусированы прежде всего на проблематике «бытовой» коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и органов власти при предоставлении государственных (муниципальных) услуг», — отмечается в проекте Минэкономразвития. В рамках исследования помимо самого опроса предлагается рассчитывать объем «регионального рынка коррупции» (суммарный объем взяток, выплаченных гражданами в регионе за год), его долю в валовом региональном продукте, долю коррупционных издержек (отношение среднего размера взятки к среднедушевому доходу), количество коррупционных сделок, риск коррупции и другие показатели. Чиновники также собираются рассчитывать индикатор уровня коррупции в регионе. По итогам исследования, согласно плану, утвержденному Владимиром Путиным, регионы будут готовить специальные доклады. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Почти все региональные социологические центры аффилированы с администрациями, так как это главный источник получения дотаций, — такая ситуация может вести к коррекции результатов исследований, полагает политолог Александр Кынев. «Конечно, это может приводить к некоторым искажениям картинки со всеми вытекающими последствиями. Когда власть сама себя замеряет, она имеет соблазн замерить так, как удобно», — подчеркивает он. Желательно передавать такие задачи полпредствам или государственными федеральным инспекторам, которые выступают федеральными контролерами на местах и независимы от властей субъектов, указывает Кынев.

Кто больше коррупционер

Выборка соцопросов должна включать все типы населенных пунктов (столица субъекта, города областного подчинения и сельские территории), а общее количество респондентов будет пропорционально численности населения.

Как следует из анкеты, интервьюер должен будет представиться и попросить гражданина принять участие в опросе. «Чтобы ограничить ее масштабы, необходимо знать, в каких сферах жизни и в каких регионах России она особенно распространена, что и как меняется в этом отношении от года к году. Поэтому уже несколько лет по всей стране проводятся массовые опросы на эту тему, в которых участвуют десятки тысяч человек» — так интервьюер должен объяснить важность участия в исследовании. Респондентам пообещают использовать их ответы в обобщенном виде, а их имена не будут фигурировать ни в одном из материалов опроса.

Всего в анкете несколько десятков вопросов. Первый блок позволяет составить портрет респондента (его возраст, материальное положение, род занятий и сфера деятельности). После этих вопросов граждан попросят сообщить, известно ли им о мерах, которые федеральные власти принимают для противодействия коррупции, а затем спросят, насколько масштабны усилия чиновников по борьбе с коррупцией.

Респондентов также попросят оценить уровень коррумпированности 18 органов власти и институтов по шкале от 1 до 4, где 1 означает, что орган власти «абсолютно честный», 2 — «довольно честный», 3 — «довольно нечестный» и 4 — «абсолютно нечестный» (можно будет и выбрать вариант «затрудняюсь ответить»). Высказать мнение граждане смогут о работе правительства, Госдумы, региональных и городских властей, политических партий, армии, судов, правоохранительных органов (в частности, полиции и прокуратуры), органов национальной безопасности (ФСБ), СМИ, экологических и правозащитных организаций, коммунальных служб, ГИБДД, средних школ, вузов, больниц, а также собесов и служб занятости. Оценить коррумпированность президента, Совета Федерации, Центробанка, частного бизнеса в опросе не предлагается.

Еще несколько вопросов касаются того, насколько часто в населенном пункте респондента можно столкнуться с проявлениями коррупции при походе в больницу, поступлении в школу, призыве в армию, оформлении пенсий, обращении в полицию и в других бытовых ситуациях. Граждан также попросят оценить, как изменился уровень коррупции в их регионе и населенном пункте в последние два года.

Такая методика соцопроса по коррупции была придумана давно президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым и председателем правления «Transparency International — Россия» Еленой Панфиловой, в 2010 году его проводили по заказу Минэкономразвития, вспоминает гендиректор российского Transparency Антон Поминов. «Если раньше ежегодных исследований не было, то теперь они будут — это некий шаг вперед», — отмечает он. Данные будут интересными, ожидает Поминов, хотя исследование можно было бы расширить и проводить раз в два года.