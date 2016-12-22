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Transparency назвала каждого пятого депутата лоббистом силовых структур
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Transparency назвала каждого пятого депутата лоббистом силовых структур
Политика, 17:13
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Transparency назвала каждого пятого депутата лоббистом силовых структур
Из 450 думских парламентариев 86 продвигают интересы силовых ведомств, полагают в организации. Более половины из них особое внимание, по данным Transparency, уделяют Минобороны и ФСБ
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

В нынешнем составе Госдумы каждый пятый депутат лоббирует интересы российских силовых структур. К такому выводу, проанализировав биографии, а также законотворческую и медийную активность парламентариев, пришли эксперты российского отделения организации Transparency International. Соответствующее исследование опубликовано на ее сайте.

Согласно его результатам, 86 депутатов (19,1% от общего числа всех парламентариев седьмого созыва Госдумы; всего в палате 450 кресел) занимаются продвижением интересов силовых структур. Из них 24 избирались в Думу более двух раз, 29 — дважды (в 2011-м и в 2016 году), а 33 оказались в нижней палате парламента впервые.

Кроме того, некоторые из них, по оценке аналитиков, лоббируют не все ведомства, а конкретные. Например, 26 парламентариев, как выяснили в Transparency, продвигают инициативы, связанные только с интересами Минобороны, еще 20 сосредоточены на ФСБ, восемь депутатов особое внимание уделяют прокуратуре и Следственному комитету, семь — МВД.

Остальные ведомства и структуры (например, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки, ФСИН и МЧС), как отмечается в исследовании, собственных лоббистов в Госдуме не имеют. Однако их интересы, в том числе в парламенте, продвигают депутаты из «силового лобби», поясняют в Transparency, отмечая, что требования этих структур часто удовлетворяются посредством инициатив, касающихся других ведомств.

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При этом практики лоббирования, по информации Transparency, разнообразны и заключаются не только во внесении в Госдуму соответствующих инициатив. Согласно исследованию, они варьируются от официальных письменных обращений и участия депутатов-лоббистов в консультациях до организации ими публичных кампаний и неформальных встреч с представителями власти и различных форм финансирования.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции возглавляет Василий Пискарев, напомнили в Transparency, заметив, что до избрания в Думу он занимал должность первого замглавы Следственного комитета.​ А его первым заместителем является Эрнест Валеев (он прежде работал заместителем генерального прокурора России).

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В качестве примера пролоббированных законопроектов эксперты Transparency привели инициативу «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В нижнюю палату парламента она была внесена депутатом от фракции «Единая Россия» Ларисой Тутовой. Документ предполагает передачу на региональный уровень полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в том числе в вопросах финансирования и организации работы.

В настоящий момент такие работы, как подчеркивается в исследовании, проводит только Минобороны за счет своего бюджета. Если законопроект Тутовой будет одобрен, военное ведомство освободится от дополнительных расходов, заметили специалисты.

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От законопроекта о полномочиях сотрудников Росгвардии и МВД, в котором парламентарии Эрнест Валеев и Василий Пискарев (оба — «Единая Россия») предложили наделить работников первой структуры правом доставлять людей в ОВД для составления протоколов, а второй — принимать решение о допуске к управлению автомобилем, по мнению экспертов Transparency, выиграют и Росгвардия, и МВД. Эта инициатива, как подчеркивается в исследовании, расширяет их полномочия и ведет к усилению этих ведомств.

Помимо этого результат лоббирования, как выяснили в Transparency, может проявляться в совершенствовании технического оснащения министерства, перераспределении бюджетных ассигнований в пользу конкретных ведомств, а также увеличении льгот и субсидий для их сотрудников и членов семей.

Законодательно лоббирование в настоящее время в России не регулируется. Соответствующие понятия («лоббизм», «лоббист» и «лоббистская деятельность») в официальных законопроектах также не закреплены.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Transparency International Russia , Депутаты
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