Тайвань разрешил россиянам приезжать без виз

Власти Тайваня ввели безвизовый режим для россиян, прибывающих на остров с краткосрочными поездками. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Тайваня.
С 6 сентября 2018 граждане России могут пересечь границу Тайваня без визы, если срок пребывания не превышает 14 дней. В МИДе отметили, что таким режимом могут воспользоваться российские туристы, бизнесмены, граждане, совершающие поездки по семейным делам, а также участники международных мероприятий.
Безвизовый режим для россиян на Тайване вводится временно, в тестовом режиме, который продлится до 31 июля 2019 года.
Для посещения Тайваня без получения визы россияне должны иметь загранпаспорт, срок действия которого не истекает в ближайшие шесть месяцев, обратный билет, подтверждение брони гостиницы или гарантии принимающей стороны, а также подтверждение финансовой состоятельности.
КНР считает Тайвань китайской провинцией. Большое число стран, в том числе Россия, разделяют эту позицию Пекина.
«Россия признает Тайвань в качестве неотъемлемой части Китая и не имеет с островом официальных межгосударственных отношений», — говорится в справке ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ).
В МИДе также предупреждают, что Тайвань находится в сейсмически активной зоне. Кроме того, проливные дожди и тайфуны в августе и сентябре могут приводить в ряде районов, особенно на юге, к разрушительным селевым потокам и оползням.
«Так как большая часть побережья омывается сильными морскими течениями, купание разрешено только в определенных безопасных местах. Во всех аэропортах острова, кроме тайбэйских, категорически запрещено фотографирование», — отмечают в ситуационно-кризисном центре.