Тайвань разрешил россиянам приезжать без виз

С 6 сентября граждане России смогут совершать краткосрочные поездки на Тайвань без получения визы. Безвизовый режим носит временный характер. «Испытательный срок» для нововведения установлен до 31 июля 2019 года

Столица Тайваня Тайпей (Фото: Tirone Siu / Reuters)

Власти Тайваня ввели безвизовый режим для россиян, прибывающих на остров с краткосрочными поездками. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Тайваня.

С 6 сентября 2018 граждане России могут пересечь границу Тайваня без визы, если срок пребывания не превышает 14 дней. В МИДе отметили, что таким режимом могут воспользоваться российские туристы, бизнесмены, граждане, совершающие поездки по семейным делам, а также участники международных мероприятий.

Безвизовый режим для россиян на Тайване вводится временно, в тестовом режиме, который продлится до 31 июля 2019 года.

Для посещения Тайваня без получения визы россияне должны иметь загранпаспорт, срок действия которого не истекает в ближайшие шесть месяцев, обратный билет, подтверждение брони гостиницы или гарантии принимающей стороны, а также подтверждение финансовой состоятельности.

КНР считает Тайвань китайской провинцией. Большое число стран, в том числе Россия, разделяют эту позицию Пекина.

«Россия признает Тайвань в качестве неотъемлемой части Китая и не имеет с островом официальных межгосударственных отношений», — говорится в справке ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ).

В МИДе также предупреждают, что Тайвань находится в сейсмически активной зоне. Кроме того, проливные дожди и тайфуны в августе и сентябре могут приводить в ряде районов, особенно на юге, к разрушительным селевым потокам и оползням.

«Так как большая часть побережья омывается сильными морскими течениями, купание разрешено только в определенных безопасных местах. Во всех аэропортах острова, кроме тайбэйских, категорически запрещено фотографирование», — отмечают в ситуационно-кризисном центре.