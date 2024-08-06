В Крыму вслед за поездами ограничили движение на автодороге в Симферополь

Движение на участке автодороги Симферополь — Армянск ограничено до 22:00, сообщил минтранс республики, не уточнив причин решения. Также продлено ограничение движения поездов на перегоне Симферополь — Джанкой

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму вслед за приостановкой железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Джанкой временно ограничили движение на участке автодороги Симферополь — Армянск, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

По его словам, ограничения будут действовать ориентировочно до 22:00 мск, соответствующее распоряжение поступило от минтранса республики. Причины он не назвал.

За сегодняшний день в Крыму несколько раз объявляли ракетную опасность, следует из данных мониторингового телеграм-канала «ЧП / Крым». В последний раз тревога на территории полуострова и города Севастополя звучала в 16:45 мск. Она продлилась несколько минут.

Ни глава Крыма Сергей Аксенов, ни губернатор Севастополя Михаил Развожаев об инцидентах сегодня не сообщали.

Крым регулярно подвергается ракетным атакам ВСУ. Одна из крупнейших произошла 23 июня, когда полуостров был атакован пятью американскими ракетами ATACMS, одна из которых, как утверждало Минобороны России, из-за «воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки ракеты и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Вашингтон исключил свою причастность, отметив, что городские пляжи не были целью удара. При этом, как подчеркнули тогда в американском военном ведомстве, украинские военные сами выбирают, куда стрелять.