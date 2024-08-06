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Политика ,  
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В Крыму вслед за поездами ограничили движение на автодороге в Симферополь

Движение на участке автодороги Симферополь — Армянск ограничено до 22:00, сообщил минтранс республики, не уточнив причин решения. Также продлено ограничение движения поездов на перегоне Симферополь — Джанкой
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму вслед за приостановкой железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Джанкой временно ограничили движение на участке автодороги Симферополь — Армянск, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

По его словам, ограничения будут действовать ориентировочно до 22:00 мск, соответствующее распоряжение поступило от минтранса республики. Причины он не назвал.

За сегодняшний день в Крыму несколько раз объявляли ракетную опасность, следует из данных мониторингового телеграм-канала «ЧП / Крым». В последний раз тревога на территории полуострова и города Севастополя звучала в 16:45 мск. Она продлилась несколько минут.

Ни глава Крыма Сергей Аксенов, ни губернатор Севастополя Михаил Развожаев об инцидентах сегодня не сообщали.

В Крыму приостановили движение поездов на перегоне Симферополь — Джанкой
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Крым регулярно подвергается ракетным атакам ВСУ. Одна из крупнейших произошла 23 июня, когда полуостров был атакован пятью американскими ракетами ATACMS, одна из которых, как утверждало Минобороны России, из-за «воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки ракеты и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Вашингтон исключил свою причастность, отметив, что городские пляжи не были целью удара. При этом, как подчеркнули тогда в американском военном ведомстве, украинские военные сами выбирают, куда стрелять.

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Крым Симферополь железные дороги автомобильные дороги ограничение движения
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