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Политика ,  
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В Крыму приостановили движение поездов на перегоне Симферополь — Джанкой

Движение поездов приостановлено на два часа, власти объяснили это техническими причинами, не уточнив, что произошло
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь — Джанкой приостановлено на два часа по техническим причинам, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

По его словам, соответствующее распоряжение поступило от Минтранса республики. Причины он не назвал.

За сегодняшний день в Крыму несколько раз объявляли ракетную опасность, следует из данных мониторингового телеграм-канала «ЧП / Крым». В последний раз тревога на территории полуострова и города Севастополя звучала в 16:45 мск. Она продлилась несколько минут.

Ни глава Крыма Сергей Аксенов, ни губернатор Севастополя Михаил Развожаев об инцидентах сегодня не сообщали.

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Ялта, Крым

После начала российской спецоперации на Украине Крым неоднократно подвергался как ракетным атакам, так и атакам дронов со стороны Украины. Официальный Киев неоднократно заявлял, что намерен вернуть все территории, перешедшие под российский контроль с 2014 года. Российская сторона исключала такую возможность, отмечая, что вопрос принадлежности полуострова, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закрыт.

Президент Владимир Путин называл в числе условий для начала мирного диалога вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Киеве это сочли ультиматумом.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Крым железная дорога Движение поездов Джанкой Симферополь
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