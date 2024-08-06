Движение поездов приостановлено на два часа, власти объяснили это техническими причинами, не уточнив, что произошло

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь — Джанкой приостановлено на два часа по техническим причинам, сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

По его словам, соответствующее распоряжение поступило от Минтранса республики. Причины он не назвал.

За сегодняшний день в Крыму несколько раз объявляли ракетную опасность, следует из данных мониторингового телеграм-канала «ЧП / Крым». В последний раз тревога на территории полуострова и города Севастополя звучала в 16:45 мск. Она продлилась несколько минут.

Ни глава Крыма Сергей Аксенов, ни губернатор Севастополя Михаил Развожаев об инцидентах сегодня не сообщали.

После начала российской спецоперации на Украине Крым неоднократно подвергался как ракетным атакам, так и атакам дронов со стороны Украины. Официальный Киев неоднократно заявлял, что намерен вернуть все территории, перешедшие под российский контроль с 2014 года. Российская сторона исключала такую возможность, отмечая, что вопрос принадлежности полуострова, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закрыт.

Президент Владимир Путин называл в числе условий для начала мирного диалога вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Киеве это сочли ультиматумом.