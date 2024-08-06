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Италия подняла в воздух истребители из-за неопознанных самолетов в Балтии

Минобороны Италии: ВВС страны перехватили неопознанные самолеты в Балтии
Базирующиеся в Литве итальянские истребители Eurofighter Typhoon «фактически перехватили неопознанные самолеты» в воздушном пространстве стран Балтии, сообщило итальянское Минобороны, не уточнив, о каких самолетах идет речь
Истребитель&nbsp;Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon (Фото: Giuseppe Bellini / Getty Images)

Итальянские истребители, базирующиеся в Литве, поднимались для перехвата неопознанных самолетов в воздушном пространстве стран Балтии, сообщили в Минобороны Италии.

По данным министерства, два истребителя Eurofighter Typhoon, которые используют в миссии НАТО по воздушному патрулированию в странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва), «фактически перехватили неопознанные самолеты». Что это были за самолеты, в Минобороны не уточнили.

В министерстве также уточнили, что приказ о взлете поступил из Центра управления воздушными операциями НАТО в немецком городе Удеме. Его выполнила Италия, так как в начале августа она приняла на себя командование миссией Североатлантического альянса в Балтии.

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И российское Минобороны, и военные ведомства стран — членов НАТО регулярно сообщают о перехвате самолетов в районе Балтики. Так, в апреле прошлого года ВВС Германии сообщили о перехвате над Балтикой трех российских военных самолетов — двух истребителей Су-27 и одного разведывательного Ил-20. «Перехвачены разведывательные самолеты. Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации трех военных самолетов. Два фланкера Су-27 и один Ил-20 из России снова без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем», — говорилось в сообщении ВВС.

В мае того же года Минобороны России отчитывалось о перехвате двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США в небе над Балтийским морем. После удаления бомбардировщиков от российской границы Су-27 вернулся к месту базирования, нарушения государственной границы России допущено не было, заявили в министерстве. Пентагон позже уточнил, что полет бомбардировщиков проходил в рамках учений, а взаимодействие с ВКС России было безопасным и профессиональным.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Италия Литва Балтика истребители перехват
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