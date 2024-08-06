Минобороны показало кадры ударов по технике ВСУ на границе
Украинские диверсанты попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где были блокированы подразделениями российской армии, сообщило Минобороны.
«Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары», — добавили в министерстве.
О боях с диверсантами в приграничных районах Курской области утром 6 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Как позднее уточнили в Минобороны, в попытке прорыва границы участвовали около 300 украинских диверсантов. По данным министерства, были атакованы российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района — расстояние между ними около 15 км по прямой.
Смирнов ранее отчитался, что в Суджанском и Кореневском районах уничтожено уже 16 единиц техники ВСУ.
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