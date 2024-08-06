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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры ударов по технике ВСУ на границе

Минобороны показало кадры поражения бронетехники ВСУ на границе Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Диверсанты ВСУ, пытавшиеся прорваться на территорию Курской области, были остановлены ударами авиации и применением ударных беспилотников, сообщило Минобороны России. Министерство опубликовало кадры поражения бронетехники

Минобороны показало кадры ударов по технике ВСУ на границе
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Украинские диверсанты попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где были блокированы подразделениями российской армии, сообщило Минобороны.

«Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары», — добавили в министерстве.

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О боях с диверсантами в приграничных районах Курской области утром 6 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Как позднее уточнили в Минобороны, в попытке прорыва границы участвовали около 300 украинских диверсантов. По данным министерства, были атакованы российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района — расстояние между ними около 15 км по прямой.

Смирнов ранее отчитался, что в Суджанском и Кореневском районах уничтожено уже 16 единиц техники ВСУ.

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