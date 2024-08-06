Чеха-добровольца ВСУ приговорили к семи годам за мародерство в Буче

Филип Симан служил на Украине в начале 2022-го в Ирпене и Буче. Он грабил вещи погибших солдат и покинутые дома мирных жителей. Воевать он поехал без разрешения чешских властей. Обвинение просило наказать его жестче

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Суд в Праге приговорил к семи годам тюрьмы гражданина Чехии Филипа Симана, который был добровольцем украинской армии и во время службы грабил оставленные квартиры и тела погибших, сообщает чешский портал iRozhlas.

Суд отметил, что Симан мародерствовал неоднократно. Среди того, что он присвоил себе, были наличные деньги, электроника, пистолет Макарова, дыхательная маска с уничтоженного крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия» и др. Симан хвастался награбленным, а то, как он забирает вещи из домов, снимал на видео и выкладывал в соцсети, говоря, что «он приехал на Украину не непосредственно воровать, а если и приехал, то пусть будет так».

Издание пишет, что по статье о мародерстве в зоне боевых действий по чешским законам грозит от восьми до 20 лет заключения, но военный получил срок меньше нижней планки наказания.

Кроме того, суд установил, что Симан отправился воевать на Украину без разрешения чешских властей, но это нарушение при вынесении приговора не учли, хотя за наемничество по законам Чехии грозит до пяти лет.

Обвинение запрашивало Симану десять лет, прокуратура уже подала апелляцию на решение суда.

Чех в ходе процесса отрицал свою вину, утверждая, что собрал и отнес вещи «в штаб» по приказу своего украинского начальства. Позднее он сказал, что действовал «глупо».

Симана задержали военные на Украине в апреле 2022-го, его передали полиции, но та отпустила иностранца. Он вернулся на родину, где против него начали расследование, и был взят под стражу год назад.

České noviny писало, что Симан служил в украинском добровольческом батальоне «Карпатская сечь». Пройдя базовую подготовку, он получил оружие и вместе с группой, которой командовал, поехал в Ирпень и Бучу. Там, по данным следствия, ему было поручено «патрулировать траншеи и проводить так называемые операции по зачистке».

Издание называло в числе вещей, которые забрал Симан у погибших солдат и в домах мирных жителей, золотое кольцо и другие ювелирные изделия, слитки золота и серебра, планшет для чтения книг, дизайнерские солнцезащитные очки и т.д.