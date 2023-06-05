Мародеры проникли на станцию скорой помощи в Шебекино

Главврач предположил, что мародеры могли искать наркотические препараты. Это не первый подобный случай в городе, где проходит частичная эвакуация, — ранее из-за угрозы мародерства в Шебекино усилили патрули

Фото: Алексей Жиров / VK

Мародеры пробрались на Шебекинскую подстанцию скорой помощи, сообщил РБК главный врач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров.

«Это произошло в период с 18:00 2 июня по 16:30 4 июня. Взломано пластиковое окно в технической комнате, открыты двери в щитовой, водительской комнате, дверь перехода из гаража в здание подстанции. На первый взгляд, ничего не пропало. Возможно, искали сильнодействующие и наркотические препараты. Точно можно сказать только при проведении инвентаризации. Сейчас она невозможна», — рассказал Жиров.

Он сообщил, что сегодня будет направлено заявление в полицию.

«Что будет дальше, не знаю. Сегодня поеду опять, по возможности, что смогу, заберу. Просто времени мало на погрузку, демонтаж и т.д. Обстрел почти не прекращается», — сказал главврач.

Накануне вечером Жиров сообщал, что со станции окончательно удалось вывезти санитарный автотранспорт и «особенно ценное медицинское оборудование, компьютерную оргтехнику». По его словам, для этого администрация Грайворонского городского округа предоставила бронемашину.

Белгородская область в последние дни подвергается массовым обстрелам, власти сообщают о боях с диверсантами. В регионе идет эвакуация жителей приграничных районов, их направляют в пункты временного размещения.

Особенно сложная ситуация сложилась в Шебекино — ближайшем к украинской границе городе. Под обстрел там попали гражданские здания, за 3 июня по населенному пункту было выпущено 519 снарядов, погибли два человека. В городе прошла частичная эвакуация.

На фоне сложной ситуации в городе начали происходить случаи мародерства. Первое сообщение в соцсетях об этом появилось 2 июня. В Сети разошлось видео, на котором местная жительница показывает разбитые стеклянные двери в одном из супермаркетов. Вечером того же дня губернатор Вячеслав Гладков признал, что риск мародерства есть, и поручил силовикам усилить патрули на улицах.

Вечером 3 июня телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на котором местный житель показывает разбитую дверь в комиссионный магазин в Шебекино, внутри которого — пустые полки без телефонов. «Вот что люди творят в Шебекино. Разбивают технику всю, все забирают, выносят, абсолютно все. Все телефоны, витрины», — говорит мужчина.