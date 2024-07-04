Чешского военного отправили под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

В Праге начался суд над 27-летним гражданином Чехии Филиппом Симаном, которого обвиняют в незаконной службе в украинской армии и мародерстве в местах боевых действий, сообщает издание České noviny.

Симан в конце марта 2022 года служил солдатом в украинском добровольческом батальоне «Карпатская сечь». Разрешения на службу в иностранной армии у него не было, однако он прошел базовую подготовку, получил оружие и потом вместе с группой, которой командовал, поехал в Ирпень и Бучу. Там, по данным следствия, ему было поручено «патрулировать траншеи и проводить так называемые операции по зачистке». В апреле того же года украинская армия задержала мужчину и вернула его в Чехию.

По версии обвинения, Симан во время службы забрал себе вещи погибших солдат и мирных жителей — золотое кольцо, другие ювелирные изделия, слитки золота и серебра, планшет для чтения книг, дизайнерские солнцезащитные очки и т.д.

На суде Симан признался, что у него не было разрешения воевать в иностранной армии, но он основывался на словах премьер-министра Петра Фиалы, который обещал не наказывать тех, кто участвует в военной операции. На Украину чешский военнослужащий, по его же словам, приехал под эгидой украинского посольства.

Подразделения добровольческого батальона, где служил Симан, базировались в заброшенных домах украинских жителей, найденные там вещи военные относили «в штаб-квартиру», рассказал подсудимый. Он объяснил, что солдаты забирали имущество украинцев на тот случай, «если русские вернут этот район».

На суде Симан заявил, что не хотел грабить дома украинцев. Он объяснил, что вещи, которые у него нашли, он взял на память, а не ради личного обогащения. В одном из интервью он сказал, что делал то, что ему говорило руководство. «Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы никто другой. Оглядываясь назад, я признаю, что это, наверное, было глупо».

Основное судебное заседание назначено на следующую неделю, тогда же планируется провести допросы свидетелей.

В Чехии за службу в иностранной армии мужчина может быть приговорен максимум к пяти годам тюремного заключения, также ему грозит лишение свободы и за мародерство.