Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ с моря
В ночь на 6 августа украинские диверсанты совершили попытку высадки с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские военные отразили попытку атаки.
ВСУ задействовали 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами, еще четыре катера использовались для огневой поддержки.
«Наши военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», — рассказал Сальдо. В результате три лодки были уничтожены, остальные получили повреждения и отступили.
6 августа ВСУ предприняли попытки прорыва через границу на территорию Курской области, сообщения об этом поступали из Суджанского и Кореневского районов региона, силы ФСБ и российской армии не допустили прорыва границы, рассказал исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
ФСБ днем 6 августа заявила, что ВСУ устроили «вооруженную провокацию» в Курской области и «пограничниками совместно с приданными подразделениями Вооруженных сил России приняты меры по отражению вооруженной агрессии».
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