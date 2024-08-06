 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ с моря

Сальдо: украинские диверсанты совершили попытку высадку с моря
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ задействовали 12 быстроходных катеров, ответными действиями российских военных три были уничтожены, остальные получили повреждения и отступили, рассказал глава региона Владимир Сальдо
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В ночь на 6 августа украинские диверсанты совершили попытку высадки с моря на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Российские военные отразили попытку атаки.

ВСУ задействовали 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами, еще четыре катера использовались для огневой поддержки.

«Наши военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», — рассказал Сальдо. В результате три лодки были уничтожены, остальные получили повреждения и отступили.

В Курской области предотвратили прорыв ВСУ через границу
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

6 августа ВСУ предприняли попытки прорыва через границу на территорию Курской области, сообщения об этом поступали из Суджанского и Кореневского районов региона, силы ФСБ и российской армии не допустили прорыва границы, рассказал исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

ФСБ днем 6 августа заявила, что ВСУ устроили «вооруженную провокацию» в Курской области и «пограничниками совместно с приданными подразделениями Вооруженных сил России приняты меры по отражению вооруженной агрессии».

В Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под дома и дачи

Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными

«Благословение небожителей» и «К себе нежно» стали книжными бестселлерами

Президент Азербайджана принял в Баку Сергея Шойгу

«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»

Президент Бангладеш распустил парламент

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Сальдо Херсонская область ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ у границы России
Политика
Над Курской областью за ночь сбили 26 дронов
Политика
Шойгу назвал потери Украины с июня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
На предприятии в Коми произошел пожарБизнес, 14:31
Мосбиржа с 20 августа приостановит торги акциями Novabev GroupИнвестиции, 14:23
Какие монеты лучше всего пережили обвал рынка. Топ-5Крипто, 14:16
Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушенияПолитика, 14:15
Какая есть альтернатива иностранным редакторам документовРБК Компании, 14:15
Шойгу заявил об отсутствии реакции Киева на мирную инициативу ПутинаПолитика, 14:12
На Замоскворецкой линии метро появился 20-й поезд серии «Москва-2024»Город, 14:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине экс-главу военкомата арестовали за помощь уклонистамПолитика, 14:10
Когда страхи помогают ребенку развиваться, а когда ломают психикуPro, 14:09
Парагвайская пловчиха опровергла свое изгнание из Олимпийской деревниСпорт, 14:02
IBA раскрыла подробности дела проваливших гендерные тесты боксершСпорт, 13:59
Российские каноисты выиграли заплыв. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:58
ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ у границы России⁠Политика, 13:53
Силовики задержали экс-начальника вещевого управления МинобороныПолитика, 13:50