Глава Генштаба Герасимов посетил позиции в зоне спецоперации
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил позиции группировки войск «Центр» в зоне военной операции на Украине, сообщает Минобороны.
Он заслушал доклады командиров соединений, действующих на красноармейском и александро-калиновском направлениях и поставил задачи. Также Герасимов вручил награды военнослужащим.
«Все это достигается большим трудом, грамотными действиями командиров, целесообразно принятыми решениями, умелой организацией боя, в первую очередь, огневого поражения. И, конечно мужественными и отважными действиями личного состава», — заявил Герасимов во время церемонии награждения.
Группировка войск «Центр» действует в том числе в Донецкой народной республике. Накануне, 5 июня, Минобороны отчитывалось об улучшении положения подразделений «Центра» и нанесении поражений украинским военным, в частности в районе Торецка. Этот город является важным логистическим центром ВСУ.
16 июля Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне боевых действий.
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