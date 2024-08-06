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Военная операция на Украине ,  
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Глава Генштаба Герасимов посетил позиции в зоне спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Герасимов посетил позиции группировки войск «Центр» в зоне военной операции на Украине, заслушал доклады об обстановке, поставил новые задачи и вручил награды военным

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил позиции группировки войск «Центр» в зоне военной операции на Украине, сообщает Минобороны.

Он заслушал доклады командиров соединений, действующих на красноармейском и александро-калиновском направлениях и поставил задачи. Также Герасимов вручил награды военнослужащим.

«Все это достигается большим трудом, грамотными действиями командиров, целесообразно принятыми решениями, умелой организацией боя, в первую очередь, огневого поражения. И, конечно мужественными и отважными действиями личного состава», — заявил Герасимов во время церемонии награждения.

Герасимов второй раз за неделю посетил зону военной операции
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Группировка войск «Центр» действует в том числе в Донецкой народной республике. Накануне, 5 июня, Минобороны отчитывалось об улучшении положения подразделений «Центра» и нанесении поражений украинским военным, в частности в районе Торецка. Этот город является важным логистическим центром ВСУ.

16 июля Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне боевых действий.

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Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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