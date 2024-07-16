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Военная операция на Украине ,  
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Герасимов встретился со взявшими под контроль Урожайное военными

Сюжет
Военная операция на Украине

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне боевых действий, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Он отметил успехи военных при взятии населенного пункта Урожайное, а также вручил награды наиболее отличившимся при операции. Герасимову также показали образцы боевых роботов, которые военные применяли во время операции.

Урожайное — небольшое село на Времевском выступе между Запорожской областью и ДНР. О боях в его районе Минобороны России сообщает с 2022 года. Военное ведомство отчиталось о взятии Урожайного 14 июля.

Российские войска взяли Урожайное в ДНР
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Президент Владимир Путин в декабре 2023 года назвал одной из главных задач своевременное снабжение войск в зоне военной операции всем необходимым. Он также подчеркнул необходимость разработки и выпуска перспективных видов вооружений: роботизированных комплексов, оружия, созданного на базе искусственного интеллекта и «основанного на новых физических принципах».

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Персоны
Валерий Герасимов Минобороны Восток
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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