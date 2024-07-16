Герасимов встретился со взявшими под контроль Урожайное военными
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне боевых действий, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Он отметил успехи военных при взятии населенного пункта Урожайное, а также вручил награды наиболее отличившимся при операции. Герасимову также показали образцы боевых роботов, которые военные применяли во время операции.
Урожайное — небольшое село на Времевском выступе между Запорожской областью и ДНР. О боях в его районе Минобороны России сообщает с 2022 года. Военное ведомство отчиталось о взятии Урожайного 14 июля.
Президент Владимир Путин в декабре 2023 года назвал одной из главных задач своевременное снабжение войск в зоне военной операции всем необходимым. Он также подчеркнул необходимость разработки и выпуска перспективных видов вооружений: роботизированных комплексов, оружия, созданного на базе искусственного интеллекта и «основанного на новых физических принципах».
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