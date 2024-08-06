Секретная служба США уничтожила кокаин, обнаруженный в Белом доме

Наркотики обнаружили в Белом доме в июле 2023 года в шкафчике для личных вещей, что вызвало большой скандал. Кому именно они принадлежали — неизвестно

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Секретная служба США уничтожила кокаин, который был найден в Белом доме в июле 2023 года, сообщила The New York Post со ссылкой на письмо представителя службы Энтони Гульельми.

«Доказательства, полученные в ходе расследования, были уничтожены в соответствии с политикой хранения», — сообщил он.

Гульельми отверг как «ложные» утверждения, которые были изложены тремя источниками RealClearPolitics, которые сообщили, что Кимберли Читл, которая занимала пост директора Секретной службы с 17 сентября 2022 года по 23 июля 2024 года, «хотела уничтожить кокаин, но столкнулась с внутренним противодействием». Издание сообщало, что Читл была «по-настоящему взбешена», когда ее просьба была отклонена подчиненными, которые сослались на протоколы, требующие хранить доказательства в течение семи лет.

Читл подала в отставку после покушения на экс-президента США Дональда Трампа, который был ранен в ухо. Во время стрельбы кроме него пострадали еще двое человек. Один человек — 50-летний пожарный Кори Комператоре — погиб.

Наркотик обнаружили на первом этаже Западного крыла рядом с Оперативным центром — в шкафчике, который использовался для хранения мобильных телефонов и других личных вещей, пишет NYP. Издание отметило, что дети президента Джо Байдена, 54-летний Хантер Байден и 43-летняя Эшли Байден, в прошлом принимали кокаин.

После обнаружения наркотика часть здания Белого дома эвакуировали, а меры безопасности временно усилили. Вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин. Началось расследование. Трамп допустил, что найденный наркотик мог быть предназначен для Джо Байдена и Хантера Байдена. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что во время инцидента президента США Джо Байдена с семьей не было в Вашингтоне. Они находились в резиденции Кэмп-Дэвид.

Источник Politico, близкий к расследованию, заявил, что установить личность принесшего наркотик в Белый дом «будет очень трудно», так как в том месте, где его нашли, «постоянно ходят люди».