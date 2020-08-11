Секретная служба США раскрыла детали стрельбы у Белого дома

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В Вашингтоне 51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы США (занимается охраной президента и высших должностных лиц), стоящему на посту около Белого дома, и совершил действия, похожие на подготовку к выстрелу. Об этом говорится в заявлении Секретной службы.

Инцидент произошел 10 августа около 17:53 (00:53 11 августа по мск). Мужчина подошел к сотруднику службы на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню и сообщил, что у него есть оружие. Затем он агрессивно побежал в сторону офицера, сделал движение, чтобы вытащить предмет из одежды, и присел на расстоянии выстрела так, как будто собирался открыть огонь.

Офицер выстрелил неизвестному в область корпуса, после чего cотрудники Секретной службы оказали ему первую помощь и вызвали на место службы спасения.

Как отмечается в заявлении, и офицер, и пострадавший были госпитализированы. «Никто из тех, кого защищает Секретная служба, не был в опасности», — уточняется в сообщении.