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Военная операция на Украине ,  
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В центре Курска упали обломки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
В нескольких местах в центре Курска упали обломки дронов, значительных повреждений нет, заявил мэр Куцак. Пострадала машина, части беспилотников нашли во дворах домов и поликлиники
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В центре Курска упали обломки беспилотников, значительных повреждений нет, сообщил мэр города Игорь Куцак в телеграм-канале. Сейчас места происшествий обследуют.

Обломками дрона на улице Павлуновского поврежден автомобиль. Части беспилотников нашли во дворах домов на улицах Чехова и Щемиловке. Кроме того, администрация поликлиники на улице Дзержинского сообщила о «небольших посторонних предметах». Угрозы для пациентов нет, отметил Куцак.

«Представители окружной администрации, городской инспекции ЖКХ, управления по делам ГО и ЧС отрабатывают заявки местных жителей на предмет повреждения жилого и нежилого имущества. Горожанам окажут необходимую помощь в восстановлении и жилья, и автомобилей», — написал он.

Глава города напомнил, что приближаться к обломкам дронов или ракет и трогать их нельзя.

Над Курской областью за ночь сбили 26 дронов
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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил, что ночью над регионом сбили 26 дронов самолетного типа. Он не уточнял, где именно ликвидировали аппараты. Кроме того, ночью в области дважды объявляли ракетную опасность. Под обстрел попал город Суджа, там пострадали пять человек, включая трех детей. Смирнов сообщил о сильных повреждениях.

Минобороны отчиталось об 11 сбитых за ночь дронах над Курской областью и еще одном — над соседней Белгородской. Позже ведомство сообщило, что утром были сбиты еще 13 дронов над Курской областью и 9 — над Белгородской.

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