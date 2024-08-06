В нескольких местах в центре Курска упали обломки дронов, значительных повреждений нет, заявил мэр Куцак. Пострадала машина, части беспилотников нашли во дворах домов и поликлиники

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В центре Курска упали обломки беспилотников, значительных повреждений нет, сообщил мэр города Игорь Куцак в телеграм-канале. Сейчас места происшествий обследуют.

Обломками дрона на улице Павлуновского поврежден автомобиль. Части беспилотников нашли во дворах домов на улицах Чехова и Щемиловке. Кроме того, администрация поликлиники на улице Дзержинского сообщила о «небольших посторонних предметах». Угрозы для пациентов нет, отметил Куцак.

«Представители окружной администрации, городской инспекции ЖКХ, управления по делам ГО и ЧС отрабатывают заявки местных жителей на предмет повреждения жилого и нежилого имущества. Горожанам окажут необходимую помощь в восстановлении и жилья, и автомобилей», — написал он.

Глава города напомнил, что приближаться к обломкам дронов или ракет и трогать их нельзя.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил, что ночью над регионом сбили 26 дронов самолетного типа. Он не уточнял, где именно ликвидировали аппараты. Кроме того, ночью в области дважды объявляли ракетную опасность. Под обстрел попал город Суджа, там пострадали пять человек, включая трех детей. Смирнов сообщил о сильных повреждениях.

Минобороны отчиталось об 11 сбитых за ночь дронах над Курской областью и еще одном — над соседней Белгородской. Позже ведомство сообщило, что утром были сбиты еще 13 дронов над Курской областью и 9 — над Белгородской.