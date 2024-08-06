В центре Курска упали обломки дронов
В центре Курска упали обломки беспилотников, значительных повреждений нет, сообщил мэр города Игорь Куцак в телеграм-канале. Сейчас места происшествий обследуют.
Обломками дрона на улице Павлуновского поврежден автомобиль. Части беспилотников нашли во дворах домов на улицах Чехова и Щемиловке. Кроме того, администрация поликлиники на улице Дзержинского сообщила о «небольших посторонних предметах». Угрозы для пациентов нет, отметил Куцак.
«Представители окружной администрации, городской инспекции ЖКХ, управления по делам ГО и ЧС отрабатывают заявки местных жителей на предмет повреждения жилого и нежилого имущества. Горожанам окажут необходимую помощь в восстановлении и жилья, и автомобилей», — написал он.
Глава города напомнил, что приближаться к обломкам дронов или ракет и трогать их нельзя.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил, что ночью над регионом сбили 26 дронов самолетного типа. Он не уточнял, где именно ликвидировали аппараты. Кроме того, ночью в области дважды объявляли ракетную опасность. Под обстрел попал город Суджа, там пострадали пять человек, включая трех детей. Смирнов сообщил о сильных повреждениях.
Минобороны отчиталось об 11 сбитых за ночь дронах над Курской областью и еще одном — над соседней Белгородской. Позже ведомство сообщило, что утром были сбиты еще 13 дронов над Курской областью и 9 — над Белгородской.
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