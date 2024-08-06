Американские военные пострадали при обстреле авиабазы в Ираке

По авиабазе на западе Ирака были выпущены две ракеты, пострадали несколько дислоцированных там американских военных, один из них серьезно ранен

Фото: Derek Mustard / Global Look Press

Несколько военнослужащих США пострадали при ракетном обстреле авиабазы Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Один из них получил серьезные ранения.

По данным двух источников агентства в иракских силах безопасности, по авиабазе были выпущены две ракеты «Катюша», снаряды упали на территории базы.

«РИА Новости» со ссылкой ни собеседников в силах безопасности Ирака пишет, что снаряды выпустили с грузовика.

30 июля американские военные нанесли авиаудар по городу Мусаиб, расположенному в провинции Бабиль. Целью атаки, по данным AFP, стали боевики, которые, по мнению США, готовились к запуску беспилотников и представляли угрозу для американских и коалиционных сил.

Нынешнее нападение произошло на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, связанной с гибелью одного из командующих «Хезболлы» Фуада Мохсена Шокра в результате удара Израиля по Бейруту, и убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Ответственность за произошедшее Иран возложил на Израиль и пообещал ответ. По мнению постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, «данное деяние не было бы совершено без разрешения, без разведподдержки США». Представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что Вашингтон не знал заранее о планах Израиля нанести удар по Тегерану с целью убийства Хании. США направили на Ближний Восток дополнительные силы.