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Работу КПП «Джанкой» приостановили после удара по Чонгарскому мосту

Минтранс Крыма: работа КПП «Джанкой» приостановлена после атаки ВСУ на Чонгарский мост
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Работа контрольно-пропускного пункта «Джанкой» после атаки ВСУ на Чонгарский мост временно приостановлена, сообщил минтранс Крыма.

Пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп» работают в штатном режиме. В крымском минтрансе отметили, что через первый пункт разрешено проезжать только грузовым автомобилям и фургонам, а через второй могут ехать только легковые машины и рейсовые автобусы.

Фото:saldo_vga / Telegram Фото:saldo_vga / Telegram

Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, был обстрелян украинскими военными с помощью ракет Storm Shadow, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, всего было три-четыре «прилета».

В результате обстрела было повреждено дорожное полотно моста, написал губернатор Крыма Сергей Аксенов. Ремонтные работы уже начинаются, жертв нет.

В конце июня украинские военные также нанесли удар по мосту ракетами Storm Shadow. Рогов говорил, что под обстрел попала и старая неиспользуемая переправа через Сиваш. В результате было повреждено дорожное покрытие мостов, люди не пострадали. После этого власти переориентировали транспортные потоки между двумя регионами на пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

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Работу КПП «Джанкой» приостановили после удара по Чонгарскому мосту
Работу КПП «Джанкой» приостановили после удара по Чонгарскому мосту

Теги
Минтранс Крым мосты обстрел Джанкой КПП пропускной пункт
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