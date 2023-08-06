Работу КПП «Джанкой» приостановили после удара по Чонгарскому мосту

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Работа контрольно-пропускного пункта «Джанкой» после атаки ВСУ на Чонгарский мост временно приостановлена, сообщил минтранс Крыма.

Пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп» работают в штатном режиме. В крымском минтрансе отметили, что через первый пункт разрешено проезжать только грузовым автомобилям и фургонам, а через второй могут ехать только легковые машины и рейсовые автобусы.

Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, был обстрелян украинскими военными с помощью ракет Storm Shadow, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, всего было три-четыре «прилета».

В результате обстрела было повреждено дорожное полотно моста, написал губернатор Крыма Сергей Аксенов. Ремонтные работы уже начинаются, жертв нет.

В конце июня украинские военные также нанесли удар по мосту ракетами Storm Shadow. Рогов говорил, что под обстрел попала и старая неиспользуемая переправа через Сиваш. В результате было повреждено дорожное покрытие мостов, люди не пострадали. После этого власти переориентировали транспортные потоки между двумя регионами на пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».