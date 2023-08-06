Крымский мост временно перекрыли для автомобилей

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация об обстановке на мосту.

«Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Вечером 4 августа движение по Крымскому мосту тоже перекрывали, но затем восстановили.

Регулярно перекрывать движение начали после того, как 17 июля мост атаковали два надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. Россия обвинила в произошедшем Украину.



После первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года власти ввели процедуру досмотра машин. Грузовые автомобили могут попасть в Крым с помощью паромной переправы или сухопутным маршрутом через новые регионы.