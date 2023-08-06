Фукуяма счел «голосование ногами» подтверждением выводов «конца истории»

Философ, сформулировавший концепцию «конца истории», по-прежнему уверен, что общество в конечном итоге придет к «некоей версии либеральной демократии». Он исключил такие недемократические альтернативы, как Китай, Иран, КНДР

Фрэнсис Фукуяма (Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images)

Американский философ, политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма увидел в «голосовании ногами» (отказ от участия в чем-либо, вплоть до иммиграции) подтверждение своей концепции «конца истории».

Фрэнсис Фукуяма в 1992 году написал эссе «Конец истории и последний человек», в нем он предрекал торжество либеральной демократии в мире и прекращение идеологических столкновений. Экономист Альберт Хиршман в своей работе «Выход, голос и верность» 1970 года писал о стратегии «выход» как альтернативе стратегии «голос». Стратегия «выход» предполагает «голосование ногами» — вплоть до отъезда из страны из-за несогласия с политикой.

«Какое общество будет в конце истории? Не в смысле прекращения истории, а в смысле цели или типа общества, к которому стремится современное общество. И в этом отношении я все еще думаю, что это некая версия либеральной демократии. Я не вижу более высокой формы цивилизации», — сказал он в интервью Bloomberg.

Философ исключил такие недемократические альтернативы, как Китай, Иран, Саудовская Аравия и Северная Корея.

«Я думаю, что люди должны спросить у себя, в каком направлении мы движемся? И где, по нашему мнению, мы хотим в конечном итоге оказаться?» — предложил он.

Отвечая на вопрос, подразумевает ли он под местоимением «мы» США и другие западные страны или весь мир, Фукуяма сказал, что предполагает «некое универсальное стремление».

«Думаю, единственное, как я могу доказать, что я скорее прав, чем нет, это задать вопрос: Когда люди пытаются выбраться из бедной, коррумпированной, неблагополучной страны, куда они добровольно пытаются уехать?» — продолжил автор «Конца истории».

Они не едут в Китай, Иран или Венесуэлу, а направляются в демократическую страну, ответил философ. В первую очередь это США, государства Европы — некая страна, которая «предлагает надежду на индивидуальную свободу», пояснил он.

«Люди, голосующие ногами, рассказывают историю о том, в каком обществе желательно жить. И я думаю, что это так же верно сейчас, как и 30 лет назад», — отметил Фукуяма.