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Военная операция на Украине ,  
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В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, включена воздушная тревога
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Военная операция на Украине
В нескольких регионах Украины включили сирены воздушных тревог, местных жителей призвали срочно спуститься в убежища, работают ПВО.
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Хмельницкой области Украины слышны звуки взрывов, пишут «Суспільне» и ТСН. Местные власти сообщили о работе систем противовоздушной обороны.

В нескольких регионах страны прозвучала воздушная тревога. Сирены включали в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях, а также Киеве. Украинцев попросили не игнорировать сигналы тревоги и срочно проследовать в укрытия.

Накануне вечером в Хмельницкой области уже звучали взрывы. Как уточнял портал «Страна», они прогремели в городе Староконстантинов, в котором находится военный аэродром, а также в Житомире и Запорожье. О взрывах в последнем также писало «Суспiльне». «Укрiнформ» сообщал о взрывах в Киевской области.

Минобороны России назадает целями ударов по соседнему государству военные и связанные с ними энергетические объекты. Министерство исключает возможность атак гражданских объектов. Среди последних объектов, об ударах высокоточным оружием о которых сообщило военное ведомство, были, например, «аэродромы, пункты управления и дислокации ВСУ, сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США».

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина взрывы Хмельницкий Киевская область Житомир Воздушная тревога Киев