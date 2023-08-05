В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы

Власти подтвердили взрывы в Хмельницкой области и Запорожье, украинские СМИ также сообщили о взрывах и работе ПВО в Житомире и Киевской области. Вся страна была охвачена воздушной тревогой

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В Хмельницкой области Украины произошли взрывы, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации. Другие подробности не приводятся. Позднее власти заявили о повторных взрывах.

«Политика страны» сообщала о взрывах в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где располагается военный аэродром. По данным издания, взрывы также были в Житомире и Запорожье. О взрывах в последнем также писало «Суспiльне». «Укрiнформ» сообщал о взрывах в Киевской области.

Взрывы в Запорожье спустя некоторое время подтвердил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, удар пришелся на окрестности города, в месте прилета произошел пожар, о пострадавших не сообщалось.

После 19:00 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. ТСН сообщал о работе ПВО. Около 19:40 по всей стране воздушная тревога прекратилась.

Российское Минобороны называло целями ударов на Украине военные и связанные с ними энергетические объекты и исключало возможность атак по гражданским объектам. Среди последних объектов, об ударах высокоточным оружием по которым отчитывалось военное ведомство, были, например, «аэродромы, пункты управления и дислокации ВСУ, сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США».

Также министерство после атаки на Крымский мост 17 июля, которую, по утверждению властей, совершили украинские безэкипажные катера, объявило о нанесении «ударов возмездия». В основном целями атак были объекты на территории Одесской области, «где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров», места их изготовления и хранения.