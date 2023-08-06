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Шварценеггер объяснил слова о выдвижении в президенты вопреки Конституции

Шварценеггер объяснил слова о желании президентства вопреки закону призывом к единству
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Выборы президента США
Шварценеггер родился в Австрии и потому, согласно Конституции США, не вправе выдвинуться на пост президента. Политик говорил, что стал бы главой государства, не будь запрета, и отметил, что своими словами хотел призвать к единству
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Заявление о желании стать президентом США, если бы не ограничение по Конституции, было прежде всего призывом к американцам объединиться, заявил актер, политик и бывший калифорнийский губернатор Арнольд Шварценеггер в интервью Financial Times.

«Если мы все видим Америку на первом месте в мире, тогда нам следует играть сообща. И мы добьемся гораздо большего успеха», — добавил он.

Шварценеггер не назвал имени бывшего президента Дональда Трампа, намерившегося бороться за президентское кресло в 2014 году, но осудил оскорбительный тон высказываний среди политиков (тот неоднократно оскорбительно характеризовал действующего президента Джо Байдена). Он выразил надежду, что в политику вернется вежливость.

Конституция США запрещает гражданам, родившихся в других государствах, баллотироваться на пост президента. Шварценеггер родом из Австрии.

Обсуждение его президентских амбиций возобновилось после июньского интервью на CNN. Во время него Шварценеггер положительно ответил на вопрос, хотел бы он стать президентом, не будь запрета, и выразил уверенность, что обязательно бы победил. Политик подчеркнул, что победить было бы несложно, поскольку «люди ищут какой-то новый ответ, не правого или левого крыла, а кого-то, кто сможет объединить страну».

Шварценеггер, будучи республиканцем, часто проводил более левую политику. За это он получал признательность со стороны видных демократов. В частности, Барак Обама хвалил его за защиту инфраструктуры экологически чистой энергии и борьбу с выбросами выхлопных газов.

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