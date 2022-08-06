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Франция сформировала антикризисный штаб для борьбы с рекордной засухой

За последнюю неделю из-за аномальной жары особый режим был объявлен в 93 из 96 административных районов Франции. Созданная антикризисная комиссия будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов
Фото: DPA / ТАСС
Фото: DPA / ТАСС

Французское правительство сформировало антикризисное подразделение, чтобы справиться с самой сильной засухой за всю историю наблюдений, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Элизабет Борн.

Межведомственная целевая группа будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов и отслеживать влияние засухи на производство энергии и сельское хозяйство, пишет агентство. Борн также призвала граждан экономить воду и заявила, что ограничения будут продолжать действовать «там, где это необходимо».

«Эта засуха — самая сильная из когда-либо зарегистрированных в нашей стране. Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребность в воде», — подчеркнула премьер.

За последнюю неделю особый режим из-за засухи был объявлен в 93 из 96 административных районов Франции. Первый уровень предупреждения предусматривает ограничение уборки дорог, тротуаров, полива зеленых насаждений, а также сокращение бытового потребления воды. Минсельхоз страны накануне сообщил, что из-за жаркой и сухой погоды урожайность основных культур в этом году снизится, в том числе кукурузы — примерно на 19%.

Нидерланды и Франция предупредили о дефиците воды из-за рекордной жары
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Фото:Zuma / ТАСС

18 июля Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) сообщил, что в ближайший месяц почти половине территории Евросоюза угрожает сильная засуха. «Анализ распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что серьезную озабоченность в связи с угрозой засухи вызывают 46% территории Евросоюза. 11% территории ЕС уже испытывают проблемы из-за недостатка воды», — указали специалисты.

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По данным ЕК, засуха может привести к увеличению площади лесных пожаров и существенным потерям урожая в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Польше, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

Ранее о введении особого режима из-за засухи объявили Нидерланды. В частности, министр инфраструктуры и водных ресурсов страны Марк Харберс заявил, что «засуха привела к тому, что национальные потребности превышают объемы воды, поступающие в страну по рекам и в результате дождей».

В то же время власти Германии предупреждали, что из-за рекордных температур крупнейшая в Европе река Рейн находится под угрозой закрытия для судоходства. По данным Bloomberg, уровень Рейна может упасть до 47 см к 6-7 августа. Представитель Федерального института гидрологии Германии заявил, что это рекордно низкий за многие десятилетия уровень, а при падении уровня реки до 40 см судоходство по ней станет невозможным.
 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
жара засуха Франция непогода
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