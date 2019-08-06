Коломойский рассказал о «вирусе президентства» у команды Зеленского

Идея стать президентом Украины пришла в голову Владимиру Зеленскому, еще когда писался сценарий первого сезона сериала «Слуга народа», заявил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Pavlo Gonchar / ZUMA / ТАСС)

Идея участвовать в выборах президента Украины пришла в голову самому Владимиру Зеленскому, когда тот «задумывал снимать сериал и писался сценарий», приблизительно в 2013/2014 году, заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК.

Так он ответил на вопрос, чьей идеей были сериал «Слуга народа», где главный герой в исполнении Зеленского неожиданно становится главой государства, и дальнейшее участие актера в президентских выборах.

«Он [первый сезон сериала] вышел на экран в 2015 году. Значит, это был 2013/2014 год», — сказал Коломойский. На вопрос, подозревал ли он о президентских амбициях Зеленского, олигарх заявил, что у него «даже мысли не было».

По словам Коломойского, нынешний глава офиса президента Андрей Богдан рассказывал ему, что в 2015-м, после выхода сериала на экраны, говорил Зеленскому: «Давай уже в президенты». «Но я подозреваю, что у него [Зеленского] уже были свои планы», — добавил он. «Ближе к лету 2016 года Богдан Зеленскому предлагал баллотироваться на довыборах в Раду в освободившемся 27-м одномандатном округе, но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов», — отметил он.