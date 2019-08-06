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Политика ,  
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Коломойский рассказал о «вирусе президентства» у команды Зеленского
Идея стать президентом Украины пришла в голову Владимиру Зеленскому, еще когда писался сценарий первого сезона сериала «Слуга народа», заявил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Pavlo Gonchar / ZUMA / ТАСС)

Идея участвовать в выборах президента Украины пришла в голову самому Владимиру Зеленскому, когда тот «задумывал снимать сериал и писался сценарий», приблизительно в 2013/2014 году, заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК.

Так он ответил на вопрос, чьей идеей были сериал «Слуга народа», где главный герой в исполнении Зеленского неожиданно становится главой государства, и дальнейшее участие актера в президентских выборах.

«Он [первый сезон сериала] вышел на экран в 2015 году. Значит, это был 2013/2014 год», — сказал Коломойский. На вопрос, подозревал ли он о президентских амбициях Зеленского, олигарх заявил, что у него «даже мысли не было».

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По словам Коломойского, нынешний глава офиса президента Андрей Богдан рассказывал ему, что в 2015-м, после выхода сериала на экраны, говорил Зеленскому: «Давай уже в президенты». «Но я подозреваю, что у него [Зеленского] уже были свои планы», — добавил он. «Ближе к лету 2016 года Богдан Зеленскому предлагал баллотироваться на довыборах в Раду в освободившемся 27-м одномандатном округе, но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов», — отметил он.

В 2017 году, когда вышел второй сезон сериала, по словам олигарха, они «об этом вплотную говорили». «Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым летом», — отметил олигарх. «Теперь, если обратно отматывать, я так думаю, что когда [Юрий] Костюк писал сценарий, вирус президентства начал гулять в их умах», — подчеркнул Коломойский, добавив, что «в итоге красиво получилось».

При этом он заявил, что сам не смотрел сериал «Слуга народа». «Я автора сценария видел два раза в жизни, познакомился фактически уже после выхода сериала», — добавил бизнесмен, объясняя, почему не ассоциирует себя с образами олигархов, которые присутствуют в сериале и с которыми борется герой Зеленского.

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«Если вы про то, украл ли я деньги МВФ, то это был не я. Если про то, командовал ли я правительством, то вы видели, у нас с властью были не особо дружеские отношения. Если речь идет о телевидении — да. Но это единственное [из приведенных в сериале характеристик], чем я владею, и на праве частной собственности, надо заметить», — отметил он.

Интервью Коломойского РБК читайте здесь.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Игорь Коломойский, интервью, Украина, Владимир Зеленский, сериал
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