Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины

Олигарх Игорь Коломойский, который поддерживал Владимира Зеленского в президентской кампании на Украине, назвал двух ключевых, на его взгляд, кандидатов в премьеры страны

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук (слева) (Фото: Вячеслав Мадиевский / ZUMA Wire / ТАСС)

Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.

«В фаворитах гонки Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — заявил бизнесмен.

В интервью РБК олигарх рассказал также о том, как часто общается с Зеленским и какие юридические услуги оказывал ему в последние пять лет глава офиса президента Андрей Богдан, а кроме того, вспомнил, как новому главе Украины пришло в голову баллотироваться в президенты.

Ранее Зеленский, рассуждая о качествах будущего премьера, подчеркнул, что новый глава правительства должен быть профессиональным экономистом, а не политиком.